Foto: Divugação - Por Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 09:19

QUISSAMÃ - A Universidade Federal Fluminense de Macaé (UFF) foi o local escolhido para a entrega dos kits de materiais esportivos diversos oferecidos pela secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (27). A Caravana do Esporte chegou em Macaé, no Norte Fluminense, para contemplar 12 municípios e dentre eles, Quissamã. A entrega do material tem o intuito de incentivar a prática esportiva e oferecer acessibilidade para toda a população.

A secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas e a coordenadora de Projetos Esportivos da secretaria, Bruna Pessanha, compareceram ao evento, que foi conseguido por meio da junção dos municípios, alegando a ausência da secretaria de Estado, perante as cidades do interior. “Este foi o nosso segundo encontro em menos de dois meses, o que nos engrandece, pois tivemos um retorno muito rápido e positivo com a chegada de novos materiais comprados pela secretaria de Esporte do Rio de Janeiro”, declarou Isis.

A secretária de Quissamã, também agradeceu ao secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do RJ, Gutemberg Fonseca, a parceria de suma importância com a secretária de Esporte e Juventude de Quissamã, além de toda atenção dada aos municípios do interior.

Foi entregue a primeira parte dos materiais como bola de basquete, de futebol, futevôlei, rede e bola de vôlei, entre outros e posteriormente, será agendada a entrega da segunda parte. A compra foi realizada pela secretaria de Estado e eles estão agraciando os municípios do interior primeiramente.

O secretário Gutemberg Fonseca aproveitou a ocasião para entender as demandas de cada localidade e falou sobre a importância de manter a união entre os municípios para que o esporte continue avançando em todo o Estado.