Surfistas da Região dos Lagos garantem pódio no Pena Quissamã PRO AM 2022 | Quissamã | O Dia

Foto: SECOM/Phillipe Moacyr - Por Blog Cutback

Publicado 28/01/2022 09:05

QUISSAMÃ - Na última sexta-feira (21), o Pena Quissamã PRO AM 2022 conheceu os vencedores das categorias amadoras de surf feminino e masculino. Os atletas da Região dos Lagos marcaram presença nos pódios da Barra do Furado, em Quissamã, no Norte Fluminense, e levaram para casa pranchas, kits e o Troféu Guto Leite.

Na primeira final do Estadual Feserj do ano, na categoria sub-12 feminina, Lanay Thompson, filha da surfista e tricampeã brasileira, Maina Thompson, sagrou-se a campeã. Seguida por Alice Pitanga, vice-campeã. E Eloá de Souza, terceira colocada.

E na sub-14, Lanay venceu Letícia Calleia, segunda colocada e Sarah Ozorio, terceira colocada. Alice Pitanga, foi a quarta colocada dessa categoria.

Na categoria sub-16 feminina, a campeã foi a atleta buziana Paloma Oliveira. Aysha Ratto, também de Búzios, a vice-campeã. Letícia Calleia, a terceira colocada. E Sofia Tinoco, a quarta colocada.

Ainda entre as meninas, na categoria sub-18 feminina, Luana Paes venceu a atual campeã estadual, Aysha Ratto, que foi vice. Laís Costa ficou com terceiro lugar. E Maria Laura, com a quarta colocação.

Na categoria sub-12 masculina, Petrus Dantas, filho do ex-surfista profissional André Messias, foi o campeão. Seguido por Cauã Diniz, vice-campeão e Kauai Cogo, terceiro colocado. Na quarta colocação, ficou o surfista de nove anos Eric Grattz, filho do surfista Michel Grattz.

O cabo-friense de 12 anos, Pablo Gabriel, filho do surfista Paulo Pequeno, venceu a categoria sub-14, seguido por Fred Siqueira; Nathan Hereda – filho do surfista baiano Angelo Hereda; e João Victor Coutinho, nesta ordem.

Na categoria sub-16 Pablo ganhou do saquaremense Rickson Falcão, segundo colocado; Guilherme Lemos, terceiro colocado e Pedro Henrique Massa, quarto colocado.

Rickson Falcão venceu a categoria sub-18, com superioridade, marcando 13.50, de 20 possíveis. Guilherme Lemos foi o vice-campeão. Yan Sondahl foi o terceiro colocado. E Sunny Pires, de Búzios, atual campeão estadual, ficou com a quarta colocação.

Os finalistas do dia, da primeira etapa do Circuito Estadual de Surfe da Federação de Surfe do Rio de Janeiro (FESERJ), com pontuação de nível 2A, receberam entre as premiações: pranchas do shaper Crivella; kits da PENA e kits Soul Fins.

Confira o resultado:

SUB 12

FEMININO – Lanay Thompson

MASCULINO – Petrus Dantas

SUB 14

FEMININO – Letícia Calleia

MASCULINO – Pablo Gabriel (Cabo Frio)

SUB 16

FEMININO – Paloma Olivero (Búzios)

MASCULINO – Pablo Gabriel (Cabo Frio)

SUB 18

FEMININO – Luana Paes

MASCULINO – Rickson Falcão (Saquarema)