Agentes Comunitários de Saúde de Carapebus participam do I Curso de Capacitação

Marceli Chagas Vicente, de 24 anos, uma das novas agentes comunitárias de Carapebus. - Foto: Kaná Manhães/Secom.

Marceli Chagas Vicente, de 24 anos, uma das novas agentes comunitárias de Carapebus.Foto: Kaná Manhães/Secom.

Publicado 25/01/2022 14:34 | Atualizado 25/01/2022 14:34

CARAPEBUS - Dezenove novos Agentes Comunitários de Saúde e 15 efetivos participaram nesta terça-feira, dia 25, no plenário da Câmara Municipal de Carapebus, do I Curso de Capacitação de Saúde. A programação retorna na próxima quinta-feira, dia 27.



O curso está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Atenção Básica. Segundo o secretário de Saúde de Carapebus, Anselmo Prata, em 14 anos, é a primeira vez que a programação está sendo feita de forma presencial. Prata ressaltou a importância do curso, afirmando que a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde é voltada à prevenção da saúde das famílias do município.



“Os agentes, que atuam nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF´s) fazem a integração com as famílias, por meio de um trabalho preventivo de acompanhamento a essas famílias, evitando que cheguem, muitas vezes, à alta e média complexidade e internações”, ressaltou.



A Coordenadora de Vigilância em Saúde de Carapebus, Ana Paula Scudieri, que participou da programação dessa terça-feira, explicou que o curso era ministrado de diferentes formatos e agora, presencialmente, mas que o trabalho, daqui para frente, será contínuo. Todo esse aprendizado é muito importante para esses agentes, porque são eles que possuem o contato direto com essas famílias e atuam na prevenção dos problemas de saúde dessas famílias”, enfatizou Ana Paula.

De acordo com Leonardo Ribeiro da Silva Moço, Coordenador de Atenção Básica e que ministrou o curso nessa terça-feira, explicou que os Agentes Comunitários de Saúde trabalham com a clientela adiscrita, ou seja, vão até a casa das famílias e fazem um levantamento das necessidades das pessoas. “Depois, os agentes atuam na prevenção e nos fatores que promovem a saúde dessas famílias, com o objetivo de minimizar problemas que possam provocar a procura por alta e média complexidade, como por exemplo, internações nos hospitais”.



Os Agentes Comunitários de Saúde atuam nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), com um médico generalista, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e, atendem 750 pessoas. As ESF’s estão localizadas nos bairros Rodagem, Capelinha, Centro e Ubás. Uma das agentes comunitárias, Marceli Chagas Vicente, de 24 anos, e que participou do curso nessa terça-feira, parabenizou a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde.

“Tudo o que estou aprendendo aqui é muito importante. Estou achando muito agradável e com certeza, é um incentivo a mais para todos nós, agentes comunitários. Todas as informações repassadas para nós é de fácil acesso e será de grande valia, principalmente no momento de visitar as famílias”, explanou.

Também agente comunitário de Saúde de Carapebus, Alceir Pires de Oliveira, de 39 anos e que exerce a função há 10 anos, ressaltou que o curso é muito importante e ajuda a aprender mais.

“Nosso papel é prevenir os problemas de saúde das famílias do município e o curso nos ensina isso, levar à população, informações que possam ajudar, por exemplo, na prevenção de doenças e outros problemas. É muito importante aprender com os coordenadores da atenção básica e ajudar quem precisa”, concluiu.

Ao final do curso, os novos agentes receberão um certificado de capacitação e os efetivos, serão contemplados com um certificado de reciclagem.