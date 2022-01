Quissamã dá continuidade à campanha Janeiro Roxo de combate e prevenção da Hanseníase | Quissamã | O Dia

Foto: Divulgação - Por Letycia Rocha

QUISSAMÃ - Neste “Janeiro Roxo”, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa de Controle da Hanseníase, reforça a importância do diagnostico precoce. O Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas recebeu na manhã desta quarta-feira (26), um trabalho de orientação e conscientização sobre a doença.

A coordenadora do Programa de Controle da Hanseníase, Ruth Méia Nunes, falou sobre a doença e reforçou que a campanha é destinada à conscientização da população sobre o combate e a prevenção da hanseníase. Promovida nacionalmente, a ação visa intensificar, no município, orientações aos pacientes.

A hanseníase é uma doença infecciosa que acomete pele e nervos, sendo sua forma de contágio por vias respiratórias e convívio prolongado. Como sintomas, apresenta manchas avermelhadas ou amarronzadas pelo corpo, com perda de sensibilidade ou dormência e queda de pelo.

Nesta sexta (28), haverá uma grande mobilização. A equipe estará na Praça Mário Moreira da Silva, conhecida como praça da feirinha, esclarecendo dúvidas, entregando panfletos e dando orientações.

O dermatologista Thiago Rubim Bellot examinará a pele dos participantes com manchas suspeitas, caroços com perda de sensibilidade ou nervos engrossados, numa sala localizada na Casa do Empreendedor, das 10h as 16h. A fisioterapeuta Maria Clara Longui, também avaliará os nervos periféricos para ajudar no diagnóstico.

A hanseníase tem cura e, por isso, deve ser tratada precocemente.