Guilherme Reche, coordenador regional do Sebrae/RJ; Jefferson Viana, secretário de planejamento e desenvolvimento urbano; Rafael Ribeiro, coordenador de indústria e comércio SEPLAN; Maicon Véio, vereador de Carapebus, Eduardo Rosário, analista técnico Sebrae/RJ; Washington Conceição, diretor da empresa Ecologika. - Foto: Divulgação.

Guilherme Reche, coordenador regional do Sebrae/RJ; Jefferson Viana, secretário de planejamento e desenvolvimento urbano; Rafael Ribeiro, coordenador de indústria e comércio SEPLAN; Maicon Véio, vereador de Carapebus, Eduardo Rosário, analista técnico Sebrae/RJ; Washington Conceição, diretor da empresa Ecologika.Foto: Divulgação.

Publicado 21/01/2022 12:00 | Atualizado 21/01/2022 12:04

CARAPEBUS - Durante reunião na Sala do Empreendedor, localizada no Centro de Carapebus, nesta quinta-feira (20), o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da cidade, Jefferson Viana, e o Coordenador Regional do Sebrae, Guilherme Reche, deliberaram acerca dos investimentos para revitalização do espaço e sobre a oferta de cursos profissionalizantes para os cidadãos carapebuenses.

Ficou acordado a assinatura de um convênio para selar a parceria entre as partes e trazer ao município de Carapebus iniciativas de qualificação por meio do pacote de palestras, seminários e workshops oferecidos pelo Sebrae, além de projetos para o fomento de startups e a certificação de empreendedores.

Guilherme Reche lembrou que cerca de 75% das empresas da cidades são cadastradas no regime MEI ou ME, o que para ele demonstra a vocação para o comércio e serviços de Carapebus e sinaliza a grande demanda para ações do Sebrae na cidade. Já o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Jefferson Viana, enfatizou a disposição do poder público municipal em buscar parcerias e investimentos com o setor privado para qualificar e expandir a mão de obra, bem como dinamizar a economia da região.

Estiveram também presentes na reunião o Diretor da Sala do Empreendedor, Januário Emmerick, e o vereador Maicon Véio (PSD), que aproveitaram a agenda do dia para visitarem a Zona Especial de Negócios de Carapebus e mostrar aos visitantes as empresas instaladas na região e o potencial do parque industrial do município.