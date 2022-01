Foto: SECOM - Por Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 09:13

QUISSAMÃ - De 7 a 14 de fevereiro, estarão abertas as inscrições do processo seletivo do programa de Bolsas de Estudo do Ensino Superior 2022 da Prefeitura de Quissamã. Ao todo, são 20 vagas, sendo 18 para cursos gerais e duas para Medicina. O edital foi publicado nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial ( AQUI ). Desde 2021, outros 112 universitários contam com bolsas de estudos oferecidas pela Prefeitura. Até o momento foi investido R$ 1 milhão.

O candidato deverá entregar no Protocolo Geral da Prefeitura, a ficha devidamente preenchida e assinada e demais documentos. O atendimento será de segunda a quinta de 8h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30 e sexta-feira, 8h30 às 11h30, no período de inscrição.

As bolsas serão de 50% a 100%, de acordo com a renda per capita da família do universitário. No momento da inscrição, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: comprovante de matrícula em curso de ensino superior autorizado pelo MEC; comprovante de residência de no mínimo seis anos no município; cópia do histórico escolar; certidão de quitação com o tesouro municipal (caso esteja dentro das vagas ofertadas); uma foto 3x4 colorida recente; cópia do último contracheque ou documento equivalente a todos os membros da família que possuem vínculo empregatício ou exerçam qualquer atividade remunerada; cópia da declaração do Imposto de Renda de todos os membros (se houver); certidão de nascimento ou RG (original e cópia) de todos os membros do grupo familiar; número de conta bancária ou do representante legal, devidamente acompanhado do documento da conta e sua titularidade fornecida pela instituição bancária.

A secretária de Educação, Helena Lima, explica que a análise dos documentos e do perfil socioeconômico dos candidatos será feita pela Comissão de Seleção e Acompanhamento de Bolsas de Estudo de 15 a 22 de fevereiro. O resultado preliminar será divulgado no dia 23; o prazo para recurso será de 24 de fevereiro a 03 de março. A análise dos recursos ocorrerá nos dias 07 e 08 e a homologação do resultado final será publicada em 10 de março.

- Divulgamos recentemente o edital de Bolsas do Ensino Médio e, agora, para o Ensino Superior. Essa é mais uma grande oportunidade aos jovens da nossa cidade que querem ampliar o conhecimento, se preparar para o mercado de trabalho. A concessão de bolsas seguirá o mesmo modelo do programa lançado no ano passado – disse Helena Lima.