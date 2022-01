Guardas Municipais de Carapebus recuperam objetos furtados de torre de telefonia. - Foto: Divulgação/GMC.

Guardas Municipais de Carapebus recuperam objetos furtados de torre de telefonia. Foto: Divulgação/GMC.

Publicado 24/01/2022 13:37 | Atualizado 24/01/2022 13:38

CARAPEBUS - Agentes da Guarda Civil Municipal (GMC) de Carapebus, recuperaram fios furtados de uma torre de telefonia, além de materiais elétricos, neste domingo (23) na RJ-178, próximo ao Colégio Municipal Senador Vasconcelos Torres. A ação foi deflagrada após denúncias por meio da Central de Operações 153, compareceram à localidade, pois tinham informações de que apontando que pessoas suspeitas estavam próximas a uma torre de telefonia.



O secretário de Segurança do município, Luiz Aladoga, juntamente com o Comandante da Guarda Municipal, Cristiano Teodoro Rangel, e a equipe de supervisão do dia, foram ao local, onde encontraram fios furtados, cabeamentos e material elétrico. Os criminosos conseguiram fugir por uma área de mata.

Todo material apreendido foi apresentado à 130ª Delegacia Policial de Quissamã (130ª DP), onde a ocorrência foi registrada.