Foto: Divulgação/PMERJ - por Letycia Rocha

Foto: Divulgação/PMERJpor Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 11:54

QUISSAMÃ - Um adolescente, identificado com K.N., de 14 anos, foi apreendido com uma carga de drogas no centro de Quissamã, na manhã desta quinta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, agentes em patrulhamento receberam denúncias de que um elemento estaria trafegando pela Rua Princesa Isabel com entorpecentes para serem distribuídos no bairro Matias.

De posse das informações, os militares foram até o local e avistaram o menor que, ao perceber a presença policial, se desfez de uma sacola e entrou em fuga. Ele acabou sendo capturado e, sentro da sacola, havia 830 buchas de maconha.

O jovem confessou ser o 'gerente' do bairro Matias e que as cargas seriam distribuídas para 'vapores' comercializarem. Ele foi encaminhado para a 130ª Delegacia de Polícia (130ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.