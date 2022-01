Foto: Divulgação - Por Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 09:16

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunicou o falecimento da educadora Rosane de Barcelos Azeredo, de 75 anos, nesta quinta-feira (27)

"Dona Rosane" lecionava em Quissamã antes mesmo da emancipação político-administrativa, quando o município ainda pertencia a Macaé. Ingressou na rede municipal no primeiro concurso público, onde atuou até outubro de 2021, quando seguiu para a aposentadoria compulsória, sendo uma das homenageadas da Secretaria de Educação pelo Dia do Professor no ano passado.

Rosane de Barcelos deu aula na escola, onde hoje funciona a sede da Prefeitura. Passou por diversas instituições, sendo a última a Escola Municipal Miguel Angelo.