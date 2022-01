Foto: Divulgação/PM - Por Letycia Rocha

Foto: Divulgação/PMPor Letycia Rocha

Publicado 20/01/2022 10:59

QUISSAMÃ - A Polícia Militar apreendeu uma quantidade de drogas na manhã desta quarta-feira (19) no bairro Sítio Quissamã, em Quissamã, após uma denúncia recebida pelo 190.

Segundo as informações repassadas, um adolescente conhecido como Jorel, de 17 anos, estaria realizando tráfico de drogas na casa onde mora, na Rua Manoel Francisco dos Santos, e, também, armazenando arma de fogo no local.

Em diligência, os policiais localizaram a mãe do menor. Ao ser questionada, ela permitiu a entrada dos agentes na residência, que, após buscas, localizaram uma sacola contendo três sacolés de maconha e R$ 143 em espécie no quarto do rapaz. A mulher confirmou que o entorpecente pertencia ao filho.

Os envolvidos foram encaminhados para a 130ª Delegacia de Polícia (130ª DP), ouvidos e liberados. O material ficou apreendido.