Por Letycia Rocha

Publicado 20/01/2022 10:10

Publicado 20/01/2022 10:10

QUISSAMÃ - Moradora do bairro de Caxias, Kyara de Jesus, de 11 anos, é a primeira criança de Quissamã vacinada contra a Covid-19. A imunização na faixa etária de cinco a 11 anos, no Município, foi iniciada nesta quarta-feira (19), de 9h às 10h, no Ginásio Poliesportivo.

Kyara foi levada pela irmã Roseli Mendonça. “A esperança é de dias melhores. Espero que tudo isso passe logo”, declarou.

Para a vacinação, pais ou responsáveis precisam acompanhar as crianças e devem levar como documentos: laudo médico, o cartão de vacinação, CPF ou cartão SUS.

A vacina aplicada é a Pfizer pediátrica. A Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Natália Vilaça, explica que, neste primeiro momento, foram vacinadas crianças de 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Nos próximos dias, será divulgado o calendário dos demais grupos.

Na próxima semana, a previsão é que sejam vacinadas as crianças de seis a dez anos com comorbidade e deficiência permanente. Em seguida, quilombolas e crianças de cinco a 11 anos sem comorbidades.

"Vamos liberando o calendário de acordo com a disponibilidade de vacina. O ginásio poliesportivo é o ponto de vacinação. Como é um grupo bem específico não há necessidade de chegar cedo. O local é amplo e montamos uma estrutura para atender a todos da melhor forma", explicou Natália Vilaça.