Gerente Executivo do SindRio, André Valle e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Carapebus, Jefferson Viana. - Foto: Divulgação.

Gerente Executivo do SindRio, André Valle e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Carapebus, Jefferson Viana. Foto: Divulgação.

Publicado 29/01/2022 22:11 | Atualizado 29/01/2022 23:15

CARAPEBUS - O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Carapebus, Jefferson Viana, visitou nesta quarta-feira (26), a sede do Sindicato de Bares e Restaurante (SindRio). Viana, durante conversa com o Gerente Executivo do SindRio, André Valle, abordou temas importantes, como a desburocratização e qualificação de mão-de-obra. O responsável pela pasta vem desenvolvendo o trabalho de apresentar a cidade a diversas instituições e empresas, a pedido do prefeito Bernard Tavares. O SindRiofoi uma das primeiras instituições a entrar em contato.

"O André Valle, diretor, entrou em contato e tivemos uma agenda de maneira rápida. E já tem outras instituições que estamos em contato e empresas que querem investir na cidade. Hoje temos uma defasagem grande de bares e hotelaria na cidade. Mesmo com todo potencial econômico existente, Carapebus não tem lugares para comer", destacou Jefferson Viana, afirmando que antes de pensar em atrair grandes bandeiras, mercado hoteleiro e atrair investidores para área de bares e restaurantes em Carapebus, o município precisa pensar na formação.



"O SindRio tem todo know how da parte de formação no setor de comércio. Nosso diálogo é para desenvolver uma parceria para oferta de cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas, de bares e restaurantes e setor hoteleiro, para a gente promover a desburocratização do setor na cidade. A nossa Coordenadoria de Indústria e Comércio já está elaborando pacote econômico, que será enviado à Câmara Municipal de Carapebus e ouvirá quais são as demandas do setor produtivo, que impedem hoje, em termos de legislação para abertura de um empreendimento", disse.



Para Jefferson este é um novo momento de trabalhar com o setor privado, como aliado e não como mais inimigo, como o que ocorria nas gestões anteriores."Uma das bandeiras da nossa gestão é a fiscalização da máquina pública. Fazer o serviço ser mais eficiente. Recebi um dado da Firjan, que mais ou menos alerta isso. Nos últimos quatro anos, Carapebus perdeu R$ 70 milhões no setor de comércio. A pessoa até trabalhava na cidade, mas por falta de oferta, gastava o seu dinheiro em Macaé, Quissamã. E a mentalidade da gestão anterior, era utilizar a prefeitura como folha de pagamento", avaliou.



O saldo da reunião com o SindRio foi produtivo para o município de Carapebus, abrindo um leque de oportunidades não somente no estado, como no exterior. "A reunião com o SindRio foi muito produtiva. O André foi super solícito. Já está elaborando uma planta de cursos que podem ser implantados na cidade, em uma parceria com a prefeitura. Além disso, o sindicato está à disposição para fazer um intermédio da nossa cidade com os consulados de diversos países de grande importância, como Estados Unidos, Itália, Finlândia, Alemanha, Espanha, Portugal. O SindRio trabalha em parceria com esses países, em termos de cooperação e a gente pode ter cooperação em termos de experiência que esses países oferecem, como atividades econômicas, seja na área de comércio, área de offshore, que a gente possa implementar em tudo, com integralidade da cidade e consiga resolver os problemas hoje, sobretudo de empregabilidade", finalizou.