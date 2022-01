Toda a disposição do evento será montada na Orla da Praia, em espaço adequado e bem estruturado, onde acontecerá a largada e chegada, cujo trajeto total é de 45 quilômetros - Letycia Rocha

Publicado 31/01/2022 14:19

QUISSAMÃ - O 2° Circuito MTB de Verão 2022 acontece na Praia de João Francisco, em Quissamã, no próximo domingo (6), às 8h. O evento faz parte da programação oficial de verão da cidade, que inclui diversas modalidades esportivas. A celebração tem a organização da Associação dos Ciclistas de Quissamã em parceria com a Prefeitura Municipal.

Toda a disposição do evento será montada na Orla da Praia, em espaço adequado e bem estruturado, onde acontecerá a largada e chegada, cujo trajeto total é de 45 quilômetros. O Desafio do Rei & Rainha da Praia, classificará os cinco primeiros. O primeiro colocado (a) da categoria Elite Masculino e Feminino.

Competidores que chegarem do 1° ao 5° lugar por categoria, serão premiados. Segundo Leandro Machado, a atividade esportiva é para todos os gostos, idades, para competir, para passear, além de curtir a melhor estação do ano.

As modalidades do Rei e Rainha da Praia são:

A- Elite Masculino _Rei da Praia

B- Sub 35

C- Sub 45

D- Over 45

A- Elite Feminino _Rainha da Praia

B- Open Feminino

Não perca tempo, pedale para o link e faça a sua inscrição com preço promocional.

https://www.sympla.com.br/2-circuito-mtb-de-verao---praia-de-joao-francisco-quissama-2022__1376940