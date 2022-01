Candidatos devem se dirigir à sede da Prefeitura - Letycia Rocha

Publicado 31/01/2022 14:14

QUISSAMÃ - Foram prorrogadas até quarta-feira (2), as inscrições para o processo seletivo de Bolsas de Estudos do Ensino Médio. O Programa da Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, oferece 100 bolsas - 1º (40), 2º (30) e 3º (30) - com valor integral da mensalidade em instituições de ensino situadas no Município.

Neste período de prorrogação, os candidatos devem se dirigir à sede da Prefeitura. Nesta sexta-feira (28), as inscrições serão feitas no Setor de Bolsas, de 8h30 às 11h30. Entre os dias 31 de janeiro e dois de fevereiro, o atendimento será de 8h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30, no Hall do Anfiteatro.

Os candidatos vão concorrer nas modalidades de reserva de vagas: pessoas com deficiência (PcD), negros e índios, alunos de escolas públicas e alunos de escolas privadas. No dia 04, serão publicadas as inscrições deferidas e locais de provas que serão aplicadas no dia 7 de fevereiro. Serão 30 questões de múltipla escolha (15 de Português e 15 de Matemática).

O gabarito será divulgado no dia 8 de fevereiro. O prazo para recurso será nos dias 9 e 10 e a divulgação do resultado e homologação, no dia 15. A assinatura do termo será de 16 a 23 de fevereiro.

O coordenador do Departamento de Bolsas de Estudos da Secretaria Municipal de Educação, Germano Machado, reforça que os candidatos devem ler com atenção o edital e seus anexos.

Documentação

No ato da inscrição, além da ficha de inscrição preenchida (modelo no edital), o candidato deve apresentar os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento do estudante; Cópia do RG e CPF do representante legal do estudante; comprovante de residência no município de Quissamã pelo período de quatro anos, a contar da data do pedido da bolsa – comprovante anual; cópia do histórico escolar; uma foto 3x4 colorida; cópia do último contracheque ou documento de todos os membros da família que possuam vínculo empregatício ou exerçam atividade remunerada; comprovante em nome do aluno de frequência e conclusão dos anos finais (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) em estabelecimento localizado no município de Quissamã; comprovante em nome do responsável legal de quitação com o Tesouro Municipal; e Termo de Responsabilidade e Declaração de Reserva de Vagas (Cotas) preenchidos (modelo no edital).