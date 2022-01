Os Dragões foram os grandes campeões e ganharam R$2.000,00. O segundo lugar, Os Parças, conquistou R$1.500,00. Já o Caxias, ficou em terceiro lugar e recebeu R$1.000,00 - Letycia Rocha

Os Dragões foram os grandes campeões e ganharam R$2.000,00. O segundo lugar, Os Parças, conquistou R$1.500,00. Já o Caxias, ficou em terceiro lugar e recebeu R$1.000,00Letycia Rocha

Publicado 31/01/2022 14:22 | Atualizado 31/01/2022 14:24

QUISSAMÃ - Na tarde deste sábado (29), o Torneio de Beach Soccer aconteceu na Arena Esportiva, localizada na Praia de João Francisco, em Quissamã. Ao todo foram 10 times masculinos inscritos, somando 10 jogos com dois tempos de 10 minutos cada.

O primeiro jogo foi entre o PSG x Os Amigos. O PSG levou a melhor e ganhou a partida. Já o segundo embate foi Os Parças x Os Praianos e Os Parças, ganharam de 4x1. Peter Camp x Os Dragões, fizeram a terceira partida. Segundo Bruno Reis, um dos coordenadores do evento, esse jogo foi uma final antecipada. Os Dragões venceram por 4x3.

Caxias e JFC iniciaram a quarta partida. O goleiro do JCF saiu do gol por duas vezes seguidas, quase chegando ao meio do campo e o Caxias aproveitou para meter dois gols um atrás do outro. Caxias ganhou de 6x0. A quinta partida foi entre Santa Catarina e PSG. Ricardo Almeida fez o primeiro para o PSG e logo em seguida, Arthur empatou para Santa Catarina. Na segunda etapa, os jogadores já estavam cansados, mas Arthur surpreendeu e meteu um golaço de cabeça, dando a vitória para Santa Catarina. Já o sexto jogo, entre Os Parças x Atlético JF, Os Parças, ampliaram o placar e ganharam a partida de 5 x 2.

A primeira semifinal, aconteceu entre Santa Catarina e Os Dragões. Partida dura, mas O Santa Catarina abriu o placar com Gabriel Coruja. O clima esquentou com a expulsão do treinador Flavio do Santa Catarina e o descontrole reverberou em quadra, fazendo com que Yuri e Juninho, virassem o jogo, para alegria da torcida do time Os Dragões, que compareceram em massa. Vitória de 3 x 2 para Os Dragões. A segunda semifinal rolou entre Caxias x Os Parças, que abriu o placar com o camisa 6, Carlos Henrique. Os Parças ganharam de 5 x 4 Caxias.

O terceiro lugar foi disputado por Santa Catarina e Caxias. O nervosismo e o cansaço roubaram a cena de parte da partida, mas Alisson abriu o placar para o Caxias e em seguida emplacou mais um. A essa altura, os ânimos já estavam exaltados e a batalha ficou bonita. No último minuto, o Gabriel do Santa Catarina, fez o segundo gol, mas Caxias ficou com o terceiro lugar. Ganhou de 3 x 2.

Já a final foi disputada entre Os Dragões e Os Parças. O primeiro gol foi marcado pelo camisa 9 dos Dragões. Ao término do primeiro tempo, o placar parcial era Dragões 1 x 0 Parças. Na segunda etapa, Carlos Henrique empatou para Os Dragões. No final, após divergências entre o técnico dos Dragões, Marco Roque e o juiz, o dirigente foi expulso.

Os Dragões marcaram o segundo gol de falta e levaram a melhor. Encerraram ainda, marcando o terceiro gol, ambos do Iury Neves, camisa 14 e venceram o torneio.

“Eu só tenho que agradecer a família Dragões, que sempre me apoiou e acreditou em mim. Deus me abençoou e pude oferecer os dois gols para meu filho Gabriel, de 11 anos, que estava na arena me prestigiando. Estou muito feliz com a vitória e reemposso ajudar o time”, encerrou Iury.

Os Dragões foram os grandes campeões e ganharam R$2.000,00. O segundo lugar, Os Parças, conquistou R$1.500,00. Já o Caxias, ficou em terceiro lugar e recebeu R$1.000,00.

A secretária Isis das Chagas e a subsecretária Bruna Pessanha, estiveram presentes do início ao fim do evento e ficaram muito felizes com a organização.