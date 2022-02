Novos e efetivos agentes comunitários de Saúde receberam o certificado nessa segunda-feira (31) - Secom Carapebus/Kaná Manhães

Publicado 01/02/2022 14:24 | Atualizado 01/02/2022 15:23

CARAPEBUS - Trinta e três agentes comunitários de Saúde de Carapebus participaram nessa segunda-feira, dia 31, do encerramento do I Curso de Capacitação. Os novos e efetivos agentes receberam certificado. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal. O curso de capacitação foi realizado nos dias 25 e 27 de janeiro.

A cerimônia contou com a presença do Secretário de Saúde de Carapebus, Anselmo Prata; do Coordenador de Planejamento em Saúde, Ricardo Gomes Mourão; dos vereadores Robson Xaropinho (DC) e Adriano Lima (PP).

Ricardo Gomes, durante discurso, agradeceu a participação de todos os agentes, novos e efetivos, e a Coordenação de Atenção Básica e o setor de Vigilância em Saúde, destacando também o apoio da Secretaria de Saúde, que segundo ele, fortaleceu a realização do curso. “Isso é só começo. Foram dois dias de muito aprendizado e a cada dia mais, iremos aprender. Isso é muito importante porque vocês, agentes, aperfeiçoam o trabalho de vocês, junto à população de Carapebus. Outros cursos virão para melhorar, ainda mais, a atuação de vocês agentes”, destacou.



O Secretário de Saúde, Anselmo Prata, agradeceu a participação e dedicação dos Agentes de Saúde na capacitação e ressaltou a importância do treinamento de cada um deles. “Com certeza, o reflexo desse treinamento resultará num atendimento mais humanizado para população. A partir de hoje, vocês estarão preparados para a desenvolver um bom trabalho nas Unidades de Saúde e junto às famílias."

O Secretário destaca que as Unidades dos PSFs estão sendo estruturadas para melhorias do trabalho das equipes de saúde, contando com veículos para suporte dos atendimentos e condução dos Agentes. Dessa forma, será garantido maior cobertura da população a ser atendida.

Para encerrar, o secretário enfatiza que o Prefeito Bernard Tavares vem buscando uma saúde de excelência, priorizando a Atenção Básica e todo o Sistema de Saúde no município.