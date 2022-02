SECOM/Quissamã - Letycia Rocha

Publicado 02/02/2022 08:34

QUISSAMÃ - A Secretaria de Saúde de Quissamã, por meio do Programa de Imunização, começou nesta terça-feira (1), a vacinação contra a Covid-19 para as crianças quilombolas de 5 a 11 anos, do Complexo Cultural Fazenda Machadinha. A ação itinerante alcançou, no primeiro dia, 48 crianças imunizadas com a 1ª dose.

A Unidade de Saúde da Família (USF) da localidade foi o ponto de vacinação para o atendimento das crianças, que fazem parte do segundo grupo infantil com prioridade para a imunização contra a Covid-19, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em crianças segue em todo município. Devido à quantidade de vacina enviada pelo Estado, o atendimento deste novo grupo prioritário acontece de forma escalonada. Nesta terça, também foram vacinadas crianças 11 anos no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha.

Vacinação na cidade

Já a faixa etária de 10 anos será atendida na quarta-feira (02), das 9h às 10h e na parte da tarde, das 14h às 15h, será a vez das de 9 anos. Na quinta (03) as crianças com 8 anos serão contempladas, na sexta (04), às de 7 anos e no sábado (05), as com 6 anos, todos sem comorbidade e no período da manhã, das 9h as 10h.

Suelem Azevedo, mãe do pequeno Pedro Lucca Azevedo, de 9 anos, ficou muito feliz com a garantia da vacinação para seu filho. Vale ressaltar que é necessária a presença do responsável no ato da vacinação e que o mesmo deve apresentar CPF ou cartão do SUS e levar a caderneta de vacinação da criança para mostrar ao profissional de saúde.