SECOM/Adilson dos Santos - Letycia Rocha

Publicado 02/02/2022 08:32

QUISSAMÃ - Nesta terça-feira (1), a secretaria municipal de Educação realizou, no auditório da Prefeitura, um encontro com gestores das escolas e a Coordenação de Gestão Pedagógica (COGEP) com foco no ano letivo de 2022, que este ano tem como tema “Ressignificar: buscando um novo sentido para a Educação”. A série de encontros prossegue nesta quarta (2) com a Equipe de Suporte Pedagógico.

A palestrante Tamyres Schimid falou sobre Como usar o seu perfil comportamental para aumentar sua produtividade e Rosângela Queiroz fez uma apresentação teatral abordando a divisão de tarefas e destacando o não se sobrecarregar.

Coach em análise de perfil comportamental e uma das mentoras do Congresso Brincar, Tamyres Schimid, levantou a reflexão: porque uns tem mais resultado que os outros se todos têm as mesmas 24 horas? E destacou que é preciso buscar técnicas, ferramentas, estratégias para gerenciar melhor o tempo.

- Não podemos ter mais horas no dia, então pra isso precisamos gerenciar o nosso tempo da melhor maneira possível e pra isso temos que fazer boas escolhas. Só temos 24 horas, somos demandados o tempo todo e como fazer as escolhas certas? Canalizando nossa energia no que é mais importante. O tempo passa e é a única coisa que a gente não recupera mais – frisa a palestrante.

Na parte da tarde, Tamyres Schimid abordou o tema “Estratégias para aumentar o seu foco e ter mais qualidade de vida”.