A ação é voltada para a conscientização da população sobre o combate e a prevenção da doença - Secom

Publicado 04/02/2022 08:30

QUISSAMÃ - A Secretaria municipal de Saúde de Quissamã, em parceria com os Programas de Ações Programáticas, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Doenças Raras, Saúde Hiperdia, da Criança e do Adolescente, da Mulher e do Homem, celebra a Campanha do Dia Mundial de Combate ao Câncer nesta sexta-feira (4), das 8h30 às 12h, na Praça Mário Moreira da Silva. A ação é voltada para a conscientização da população sobre o combate e a prevenção da doença. Equipes da Saúde vão distribuir materiais de divulgação, alertando sobre a doença, os sintomas, a precaução e as formas de tratamento.

“Uma das formas importantes de evitar o câncer é ter uma alimentação saudável, ser fisicamente ativo, manter o peso corporal adequado e evitar bebidas alcoólicas. Ter uma alimentação equilibrada rica em alimentos de origem vegetal como frutas, legumes, vegetais, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, e evitar os alimentos ultraprocessados, que são alimentos prontos para consumo. Bebidas adoçadas ou em pó, ricas em corantes, conservantes, entre outros, podem também ajudar na prevenção”, enfatiza a nutricionista e coordenadora de Ações Programáticas, Sara Santos.

O Dia Mundial de Combate ao Câncer, que é comemorado anualmente em fevereiro, visando aumentar a conscientização sobre o tema, têm na campanha uma grande oportunidade para disseminar informações sobre prevenção e controle do câncer, além de levar questões atuais sobre a doença à população em geral. O tema da ação 2022 – 2024 do Dia Mundial do Câncer, é: "Por cuidados mais justos. A proposta é lutar para reduzir a iniquidade no tratamento da doença em todo mundo.

“Vamos fornecer informações, tirar dúvidas e incentivar por meio de palestras, a adoção de hábitos alimentares saudáveis, práticas integrativas e a importância da prevenção das doenças. O município tem por objetivo acompanhar e garantir o atendimento dos pacientes de forma integral nos diversos pontos de saúde, explicou a coordenadora do Programa de Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Doenças Raras”, Andréa Oliveira.

Os Programas de Saúde engajados na Campanha realizarão diversas ações ao longo do mês de fevereiro. Nesta semana serão as seguintes ações:

– Quinta-feira (03), às 9h, no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas, atividade educativa que abordará os temas: Cuidados alimentares, prevenção, tratamento e controle da doença.

– Sexta-feira (04), das 8h30 às 12h, na Praça Mário Moreira da Silva. Ação de prevenção

do câncer e a importância da alimentação saudável. Distribuição de materiais informativos, esclarecimentos de dúvidas, distribuição de ervas e plantas medicinais na prevenção do câncer.

– Sábado (05), às 9h, palestra sobre a prevenção do câncer na Igreja Universal do Reino de Deus.