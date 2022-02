O encontro discutiu a reativação do Conselho Municipal de Turismo, além da elaboração e conclusão do Plano Municipal de Turismo. - Foto: Secom Carapebus/Kaná Manhães.

Publicado 03/02/2022 12:40 | Atualizado 03/02/2022 12:44

CARAPEBUS - Integrantes atuais do Conselho Municipal de Turismo de Carapebus, juntamente com o secretário de Turismo, Caio Cesar Correia Mattos, e o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Jefferson Viana, se reuniram nesta quarta-feira (2), para discutirem a reativação do órgão local, a elaboração e conclusão do Plano Municipal de Turismo. O encontro ocorreu na Secretaria de Turismo de Carapebus.

Segundo o atual presidente do Conselho Municipal de Turismo de Carapebus, Juliano de Luna, a reativação é necessária para que, com isso, consigam elaborar e concluir o Plano Municipal de Turismo, para posteriormente, criar um fundo e angariar recursos federais e estaduais, para fomentação do turismo de Carapebus. Luna explicou que o primeiro passo para um plano municipal, é regrar as atividades que podem vir a acontecer e que já aconteceram.



“O plano garante, por exemplo, que grandes empresas interessadas em se instalar na cidade, tenham a obrigação de empregar a mão-de-obra local, incluídas no plano de turismo. São atividades que aquecem a renda local, geram empregos e determinam ações futuras para novas atividades do turismo. Com o plano também, é possível evitar que empresas que possam provocar um grande impacto, tanto para a cidade, como para o Parque Nacional da Reserva de Jurubatiba, se instalem no município. É fator fundamental nos prepararmos e nos programarmos com o Plano Municipal de Turismo”, ressaltou. Ainda de acordo com ele, o Plano Municipal de Turismo será elaborado e, posteriormente, enviado à Câmara Municipal para votação.



Luna enfatizou também que o primeiro passo, agora, será a reativação do Conselho Municipal de Turismo. E uma das primeiras ações, segundo ele, será a conclusão do Plano Municipal de Turismo e o início da elaboração de projetos. “Entre esses projetos, está a construção do Píer de Caxanga, que é o resgate histórico de uma antiga hidrovia, uma das mais antigas do país. Com isso, o objetivo é resgatar a cultura e o turismo da localidade”, explicou.



O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Carapebus, Jefferson Viana, afirmou que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) já se colocou à disposição do município para auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Turismo de Carapebus.

“Recentemente, o Coordenador Regional do Sebrae na Região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Reche, esteve na cidade e ele colocou a estrutura do serviço à disposição da secretaria, para elaborarmos, em conjunto com o Sebrae, o Plano Municipal de Turismo, que é muito importante para preparar o município de Carapebus, que atualmente possui nomenclatura em órgãos federais, como no Ministério do Turismo, setor empresarial e na Secretaria Estadual de Turismo. O objetivo é trabalharmos e fazermos um plano para que a gente consiga, ao mesmo tempo, desenvolver a nossa cidade como potencial turístico, pensar na integração com as cidades da região Norte Fluminense '', ressaltou.

De acordo com Viana, serão marcadas reuniões temáticas com representantes do turismo estadual. Um segundo encontro com o Conselho Municipal de Turismo de Carapebus já está marcado para ser realizado na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Para o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Carapebus, é muito importante essa integração entre as secretarias, para a realização de um trabalho em conjunto.

“Com isso, pensamos no desenvolvimento da cidade como um todo. Se pensamos em desenvolver o município, gerar renda, emprego, desenvolvimento, o primeiro passo é que as secretarias que englobam a área de desenvolvimento econômico, como a agricultura, turismo, planejamento e Secretaria de Fazenda, estejam conversando para que a gente consiga, num curto e médio prazo, oferecer respostas aos problemas da cidade, nos dias atuais. Porque não é fazendo as velhas práticas, que vamos conseguir resolver os velhos problemas. Será com novas ideias, com conversas e diálogo, principalmente. E o prefeito Bernard Tavares tem sido primordial com isso, fazendo com que os secretários das mais diversas pastas, trabalhem em unidade, porque o desejo de todos é apenas um, o desenvolvimento da cidade de Carapebus”.



O Secretário de Turismo de Carapebus, Caio Cesar Correia Mattos, também ressaltou a importância do primeiro encontro com integrantes do setor. “Estamos começando agora. E os atuais membros do Conselho Municipal de Turismo são as pessoas com mais experiência. Estou aqui para ajudar, com toda humildade e é muito importante reativar os projetos, como o Plano Municipal de Turismo. Vamos dar o nosso máximo para fazer o melhor pelo turismo de Carapebus”, concluiu.