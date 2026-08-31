Novo posto do BPTur amplia a presença da Polícia Militar na orla dos Cavaleiros e reforça a segurança em uma das áreas mais movimentadas de Macaé - Foto: Divbulgação

Novo posto do BPTur amplia a presença da Polícia Militar na orla dos Cavaleiros e reforça a segurança em uma das áreas mais movimentadas de MacaéFoto: Divbulgação

Publicado 31/08/2026 15:00

Macaé - Mais segurança onde a cidade recebe moradores, trabalhadores e visitantes. Macaé já pode contar com o novo posto do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, o BPTur, instalado na orla dos Cavaleiros. Mais segurança onde a cidade recebe moradores, trabalhadores e visitantes. Macaé já pode contar com o novo posto do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, o BPTur, instalado na orla dos Cavaleiros. A unidade amplia a presença da Polícia Militar em uma área de grande circulação e reforça uma estratégia que tem como prioridade preservar a tranquilidade e contribuir para a manutenção dos baixos índices de criminalidade registrados no município.

Localizado na Avenida Atlântica, em frente ao número 2.620, na esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, o posto ocupa um ponto estratégico da orla. A estrutura foi criada para aproximar o policiamento da população e oferecer uma resposta mais rápida às ocorrências e demandas relacionadas à segurança nas áreas de interesse turístico.

O novo equipamento também representa mais presença policial em uma região que concentra restaurantes, hotéis, comércio, atividades de lazer, eventos e grande movimentação de pessoas. Para quem mora ou trabalha nos Cavaleiros, a unidade passa a fazer parte da rotina do bairro. Para quem chega à cidade, a presença do BPTur reforça a sensação de segurança em um dos cartões-postais de Macaé.

O vice-prefeito Fabiano Paschoal destacou que a chegada do BPTur amplia a estrutura de segurança e integra um conjunto de medidas adotadas para manter os resultados positivos do município.

“Macaé agora conta com um destacamento do Batalhão de Turismo do Rio, reforçando a segurança e dando ainda mais tranquilidade para quem mora, trabalha e visita a nossa cidade. Neste local, um centro de monitoramento vai cuidar das câmeras de toda a região. Esta é mais uma boa notícia no que diz respeito à Segurança Pública. O município tem trabalhado muito para reduzir os índices de criminalidade”, afirmou.

A unidade também terá estrutura de monitoramento por câmeras, ampliando a capacidade de acompanhamento das movimentações na região. A proposta é unir a presença física dos policiais ao uso de tecnologia para fortalecer a prevenção e auxiliar na resposta às ocorrências.

O secretário Executivo de Segurança, Tales Borges, ressaltou que a instalação do posto resulta da parceria entre o município e o Estado. A Prefeitura disponibilizou a estrutura física, enquanto a Polícia Militar ficará responsável pelo efetivo e pela viatura destinados à atuação no local.

“Estamos colocando a segurança mais perto da população. O posto está em um ponto estratégico e permite uma atuação mais presente do policiamento em uma área que recebe moradores, trabalhadores e visitantes durante todo o ano. A integração com o Estado também fortalece a capacidade de prevenção e resposta”, afirmou.

A escolha da orla dos Cavaleiros acompanha a importância da região para a vida econômica e turística de Macaé. O bairro reúne uma das áreas de maior circulação da cidade e recebe moradores e visitantes atraídos pela praia, pela gastronomia, pela rede hoteleira e pelos eventos realizados ao longo do ano.

Para a Polícia Militar, o trabalho do BPTur vai além da repressão aos crimes. Os policiais especializados também atuam na orientação de visitantes e na prevenção de ocorrências em locais de concentração turística.

A presença permanente do batalhão ajuda a criar um ambiente mais seguro para quem circula pela região e também beneficia comerciantes, empresários e trabalhadores que dependem do movimento turístico.

Em uma cidade que busca fortalecer o turismo de negócios, eventos e lazer, segurança e atividade econômica caminham lado a lado. Uma orla movimentada precisa de infraestrutura, serviços e policiamento capazes de acompanhar o fluxo de pessoas.

A chegada do BPTur atende justamente a essa necessidade. O posto já está à disposição da população e amplia a presença da Polícia Militar em uma das áreas mais importantes de Macaé.

A nova estrutura não representa apenas mais um endereço para o policiamento. É um reforço visível nas ruas, uma aproximação com quem vive a cidade e mais uma ferramenta para prevenir ocorrências e preservar a tranquilidade que moradores e visitantes esperam encontrar.

Com a atuação integrada entre município e Estado, Macaé amplia sua estrutura de segurança e fortalece as ações de prevenção em áreas estratégicas. O objetivo é claro: manter a cidade segura, proteger quem vive nela e garantir que moradores e turistas possam aproveitar a orla com mais tranquilidade.