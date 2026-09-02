Festival Regional de Turismo pretende reunir representantes dos 13 municípios da Costa do Sol em busca de estratégias conjuntas para o setor - Foto: Ilustração

Festival Regional de Turismo pretende reunir representantes dos 13 municípios da Costa do Sol em busca de estratégias conjuntas para o setorFoto: Ilustração

Publicado 02/09/2026 11:20

Macaé - O turismo da Costa do Sol pode estar diante de uma mudança de rota. Em vez de cada cidade cuidar sozinha de seus atrativos, eventos e estratégias para receber visitantes, O turismo da Costa do Sol pode estar diante de uma mudança de rota. Em vez de cada cidade cuidar sozinha de seus atrativos, eventos e estratégias para receber visitantes, representantes dos 13 municípios da região terão um espaço para discutir ações conjuntas e buscar soluções que ultrapassem os limites de cada território . Macaé estará inserida nesse debate, que terá Saquarema como sede do 1º Festival Regional de Turismo da Costa do Sol.

O encontro será realizado entre os dias 21 e 23 de setembro e é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol, o CONDETUR. A proposta é colocar na mesma mesa gestores públicos, empresários, trabalhadores, pequenos empreendedores, profissionais autônomos e instituições ligadas ao turismo.

A ideia defendida pelo presidente do CONDETUR, Marco Navega, é simples, mas representa um desafio para uma região formada por municípios com características e interesses diferentes: fazer o turismo deixar de ser tratado apenas como uma disputa individual por visitantes e passar a ser planejado como uma força regional.

Para Macaé, a discussão ganha peso. Conhecida nacionalmente pela indústria de petróleo e gás, a cidade possui uma estrutura de negócios, hotelaria, gastronomia e eventos que pode ajudar a ampliar a circulação de visitantes pela região. A integração com outros municípios também pode abrir espaço para criar roteiros que conectem praias, natureza, cultura, gastronomia, eventos e turismo de negócios.

Um dos principais momentos do festival será a instalação de cinco câmaras setoriais. Os grupos deverão ouvir as demandas apresentadas pelos participantes e transformar os principais problemas e oportunidades em propostas para o setor.

O objetivo é fazer com que as discussões não terminem quando as atividades do festival chegarem ao fim. As propostas poderão ser encaminhadas pelo CONDETUR em busca de recursos e investimentos, inclusive por meio de emendas parlamentares e instrumentos do Governo Federal.

Na avaliação de Marco Navega, a força da Costa do Sol está justamente na diversidade dos municípios que formam a região. Cada cidade possui seus próprios atrativos, mas a integração pode permitir que o visitante permaneça mais tempo no território e conheça diferentes destinos em uma mesma viagem.

A proposta também coloca pequenos empreendedores no centro da conversa. Hotéis, pousadas, restaurantes, bares, artesãos, guias, produtores culturais, profissionais autônomos e empresas que trabalham direta ou indiretamente com o turismo fazem parte de uma cadeia que depende da circulação de pessoas e do tempo que elas permanecem nas cidades.

O festival surge, portanto, em um momento em que o turismo regional busca ir além da divulgação de destinos isolados. A construção de roteiros integrados pode criar novas oportunidades de negócios, fortalecer eventos e ampliar a movimentação econômica entre os municípios.

A pergunta que fica para Macaé e para toda a Costa do Sol é justamente essa: quanto a região poderia crescer se seus municípios começassem a vender não apenas seus próprios destinos, mas uma experiência turística integrada?

O 1º Festival Regional de Turismo será uma oportunidade para colocar essa discussão em prática. Mais do que reunir representantes do setor, o encontro pretende transformar demandas em propostas e aproximar quem vive o turismo de quem toma decisões sobre o futuro da atividade.

No fim das contas, o desafio não é apenas atrair o turista. É fazer com que ele chegue, fique mais tempo, conheça mais de uma cidade e leve consigo motivos para voltar.