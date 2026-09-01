Nova turma do Programa de Formação de Voluntários da Defesa Civil reúne moradores preparados para atuar na prevenção e no apoio à população em situações de emergência - Foto: Reprodução

Nova turma do Programa de Formação de Voluntários da Defesa Civil reúne moradores preparados para atuar na prevenção e no apoio à população em situações de emergênciaFoto: Reprodução

Publicado 01/09/2026 12:04

Macaé - Quando uma emergência acontece, os primeiros minutos podem fazer toda a diferença. Em Macaé, mais de 350 moradores demonstraram interesse em estar preparados para esse tipo de situação e buscaram uma vaga no Programa de Formação de Voluntários da Defesa Civil. A Quando uma emergência acontece, os primeiros minutos podem fazer toda a diferença. Em Macaé, mais de 350 moradores demonstraram interesse em estar preparados para esse tipo de situação e buscaram uma vaga no Programa de Formação de Voluntários da Defesa Civil. A procura recorde levou 150 pessoas para a nova turma, que terá a missão de aprender como agir diante de riscos e ajudar a proteger a própria comunidade

O número de inscrições chama atenção porque revela uma população disposta a ir além de esperar pelo socorro. São moradores que decidiram aprender primeiros socorros, noções de combate a princípios de incêndio e medidas de prevenção para situações que podem surgir dentro de casa, nas ruas ou em outros espaços da cidade.

As 150 vagas foram preenchidas por ordem de inscrição e destinadas a moradores com mais de 18 anos. A formação ocorre no modelo semipresencial, com conteúdos teóricos pela internet e atividades práticas presenciais, que são obrigatórias para a conclusão do curso.

A primeira etapa prática será dedicada aos primeiros socorros. O treinamento está marcado para 16 de setembro, na Cidade Universitária, na Granja dos Cavaleiros. Uma semana depois, em 23 de setembro, será a vez do combate a princípios de incêndio, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, em São José do Barreto. As duas atividades terão início às 18h.

Mais do que ensinar procedimentos, a proposta é criar uma rede de moradores capazes de reconhecer situações de risco, orientar outras pessoas e oferecer apoio inicial até a chegada das equipes especializadas.

O trabalho dos voluntários também terá uma função preventiva. Após a formação, eles poderão colaborar com ações educativas da Defesa Civil, levar informações para as comunidades e ajudar a ampliar a percepção dos moradores sobre os riscos presentes no cotidiano.

A iniciativa ganha ainda mais importância em uma cidade com áreas urbanas, rurais e regiões sujeitas a diferentes tipos de ocorrências. Quanto maior o número de pessoas preparadas para identificar um risco e saber como agir, maior a capacidade de prevenção e resposta da comunidade.

A formação também aproxima a Defesa Civil da população. O voluntariado cria uma relação direta entre o poder público e os moradores, transforma conhecimento em ferramenta de proteção e fortalece uma cultura de prevenção que começa antes da emergência.

A alta procura pela nova turma mostra que existe interesse em participar e aprender. Mais de 350 pessoas buscaram uma das 150 vagas disponíveis. Agora, os selecionados iniciam uma etapa de preparação que pode fazer deles importantes aliados na proteção de suas comunidades.

Em situações de emergência, conhecimento também é uma forma de socorro. E Macaé acaba de ampliar a sua rede de pessoas preparadas para agir quando cada segundo pode importar.