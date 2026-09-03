Atendimento por Telessaúde amplia as opções de assistência pediátrica na UPA da Barra, em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Atendimento por Telessaúde amplia as opções de assistência pediátrica na UPA da Barra, em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 03/09/2026 13:24 | Atualizado 03/09/2026 13:25

Macaé - Famílias que chegam à UPA da Barra, em Macaé, com crianças em casos de menor gravidade passam a contar com uma nova opção de atendimento. Desde meados de agosto, a unidade oferece consultas de pediatria por Telessaúde, 24 horas por dia, Famílias que chegam à UPA da Barra, em Macaé, com crianças em casos de menor gravidade passam a contar com uma nova opção de atendimento. Desde meados de agosto, a unidade oferece consultas de pediatria por Telessaúde, 24 horas por dia, em uma iniciativa que amplia o acesso à assistência médica e começa em caráter piloto na rede municipal

A novidade surgiu a partir de uma demanda dos próprios usuários. A boa aceitação do atendimento digital destinado a adultos na unidade levou famílias a sugerirem a implantação do mesmo recurso para o público infantil. A Secretaria Municipal de Saúde decidiu testar o modelo também na pediatria e, nesta primeira etapa, o serviço atende situações de urgência e emergência classificadas como de menor gravidade.

O atendimento começa de forma presencial. Assim que chega à UPA, a criança passa pela classificação de risco, etapa conduzida pela equipe de enfermagem que verifica os sinais vitais e faz a primeira avaliação do quadro. Nos casos classificados nas cores azul ou verde, quando não há indicação inicial de atendimento médico presencial imediato, a família recebe a informação sobre a possibilidade de utilizar a consulta digital.

A decisão, no entanto, fica nas mãos do responsável. O atendimento por Telessaúde é opcional e não substitui o fluxo convencional da unidade.

Se a família aceitar, a criança é encaminhada para uma cabine específica, onde realiza a consulta com um pediatra de forma remota. O profissional avalia os sintomas, orienta a família e pode solicitar exames, prescrever medicamentos e indicar procedimentos, conforme a necessidade identificada durante a consulta.

O modelo também prevê uma segunda avaliação quando o quadro exigir. Caso o pediatra identifique a necessidade de exame presencial, avaliação médica na própria unidade ou acompanhamento por um profissional de pediatria que esteja fisicamente no local, a criança retorna ao fluxo convencional da UPA.

A secretária municipal de Saúde, Simone Sales, explica que a estrutura foi criada para ampliar as possibilidades de atendimento sem retirar da família o direito de escolher como deseja ser atendida.

“Os usuários perceberam que a Saúde Digital para adultos tinha uma boa adesão na UPA da Barra e passaram a solicitar o atendimento infantil. Foi uma demanda que veio da própria população. O atendimento por Telessaúde é uma alternativa e a escolha é sempre do paciente e da família”, afirmou.

A classificação de risco continua sendo determinante para definir o caminho de cada paciente. Se durante a consulta remota houver indicação de internação, transferência ou outro cuidado de maior complexidade, o caso deixa de ser considerado elegível para o atendimento digital e retorna ao atendimento presencial.

Segundo Simone Sales, esse fluxo permite que a tecnologia seja utilizada sem comprometer a segurança dos pacientes. A experiência na UPA da Barra ainda será avaliada, já que o serviço está em fase piloto, mas poderá servir de referência para uma futura expansão da pediatria por Telessaúde para outras unidades da rede municipal.

A estratégia amplia uma frente que já vinha sendo adotada pela Secretaria de Saúde de Macaé. Além da UPA da Barra, o município oferece Telessaúde no Centro de Especialidades Dona Alba, com consultas médicas com especialistas durante o período noturno e aos sábados, mediante agendamento.

A unidade também disponibiliza atendimento com clínico geral por demanda espontânea. A proposta é usar ferramentas digitais para aproximar a assistência da população, ampliar as possibilidades de atendimento e organizar o acesso aos serviços conforme a necessidade de cada paciente.

Na UPA da Barra, a novidade chega especialmente para as famílias que buscam atendimento infantil e encontram na tecnologia mais uma porta de acesso ao cuidado. O projeto ainda está no início, mas já nasce de uma demanda simples e direta: ter um pediatra disponível quando a criança precisa de atendimento, sem abrir mão da avaliação presencial sempre que ela for necessária.