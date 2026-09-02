Policiais civis da 123ª DP prenderam dois investigados por extorsão e tortura no Lagomar - Foto: Reprodução

Policiais civis da 123ª DP prenderam dois investigados por extorsão e tortura no LagomarFoto: Reprodução

Publicado 02/09/2026 16:22 | Atualizado 02/09/2026 16:28

Macaé - Uma cobrança de cerca de R$ 500 acabou no centro de uma investigação que levou dois homens à prisão em Macaé. Os suspeitos são investigados por extorsão e tortura contra um morador do Lagomar, em um caso ocorrido em março de 2025. Uma cobrança de cerca de R$ 500 acabou no centro de uma investigação que levou dois homens à prisão em Macaé. Os suspeitos são investigados por extorsão e tortura contra um morador do Lagomar, em um caso ocorrido em março de 2025. As prisões preventivas foram cumpridas na tarde de terça-feira (1º) por agentes da 123ª DP

Segundo a investigação, a vítima foi retirada de sua própria residência após ser submetida a agressões e ameaças por causa da suposta dívida. O caso chegou à Polícia Civil, que passou a reunir informações sobre a dinâmica do crime e a participação dos investigados.

Mais de um ano depois do episódio, os mandados de prisão preventiva foram cumpridos pelos policiais. A ação, no entanto, revelou outro elemento que passou a integrar a ocorrência: durante as diligências, os agentes localizaram uma grande quantidade de drogas com os dois presos.

Com a descoberta do material, os investigados passam a responder também por tráfico de drogas. A nova acusação será apurada junto com os crimes relacionados ao episódio de extorsão e tortura.

A investigação teve como ponto de partida o relato sobre a violência sofrida pela vítima durante a cobrança. De acordo com as informações levantadas pela Polícia Civil, a dívida, estimada em aproximadamente R$ 500, teria motivado a ação dos suspeitos.

A retirada da vítima de casa e as agressões relatadas pelos investigadores agravaram a situação e deram origem ao procedimento que resultou nos pedidos de prisão preventiva. A medida foi autorizada pela Justiça e cumprida nesta terça-feira.

Agora, além de esclarecer todos os detalhes da violência ocorrida em março do ano passado, a Polícia Civil também deverá apurar a origem, a quantidade e a finalidade das drogas encontradas durante o cumprimento dos mandados.

Os dois homens foram encaminhados para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da 123ª DP.

A ocorrência chama atenção pelo desdobramento da operação: uma investigação iniciada a partir de uma cobrança de dívida acabou revelando também uma possível ligação dos presos com o tráfico de drogas. As circunstâncias da apreensão e a responsabilidade de cada investigado ainda serão analisadas no decorrer do processo.