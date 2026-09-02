Policiais civis da 123ª DP prenderam dois investigados por extorsão e tortura no LagomarFoto: Reprodução
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