Agentes de trânsito estarão em Imbetiba para orientar os motoristas durante o desfile de 7 de SetembroFoto: Ilustração
Desfile de 7 de Setembro muda trânsito em Imbetiba, em Macaé
Interdições começam às 5h e atingem avenidas Elias Agostinho e Agenor Caldas durante o evento cívico
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