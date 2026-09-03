Agentes de trânsito estarão em Imbetiba para orientar os motoristas durante o desfile de 7 de Setembro - Foto: Ilustração

Agentes de trânsito estarão em Imbetiba para orientar os motoristas durante o desfile de 7 de SetembroFoto: Ilustração

Publicado 03/09/2026 13:12

A Avenida Elias Agostinho será fechada a partir da Avenida Agenor Caldas. Os acessos ao longo da orla da Praia de Imbetiba também ficarão bloqueados para garantir espaço e segurança durante a realização do desfile.

A Avenida Agenor Caldas terá ainda todos os acessos interditados no trecho entre a Avenida Elias Agostinho e a Avenida Papa João XXIII. A medida vale durante o evento e será mantida até o encerramento da programação.

O desfile terá início às 9h30 e deve movimentar a região ao longo da manhã. Por isso, a orientação da Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana é para que os condutores evitem os trechos interditados e escolham rotas alternativas.

Agentes de trânsito estarão nos pontos de bloqueio para orientar os motoristas e organizar a circulação nas áreas próximas ao desfile. A sinalização também será reforçada para facilitar o deslocamento de quem precisar passar pelo bairro.

A mudança terá caráter temporário. Assim que o desfile terminar e as condições de segurança forem restabelecidas, as vias serão liberadas para o tráfego.

A recomendação é que motoristas programem o deslocamento com antecedência, principalmente quem utiliza Imbetiba como rota de passagem durante a manhã. A antecipação pode evitar atrasos e reduzir o impacto das interdições no trânsito.

Com a concentração prevista para 8h30 e o início do desfile às 9h30, a operação de trânsito começa bem antes da movimentação principal. A programação faz parte das medidas necessárias para garantir a realização do evento cívico com segurança para participantes, moradores e visitantes.