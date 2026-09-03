Exposição "Permanências: Entre Rostos, Lugares e Memórias" reúne obras que refletem sobre a passagem do tempo e a memória de Macaé - Foto: Divulgação

Exposição "Permanências: Entre Rostos, Lugares e Memórias" reúne obras que refletem sobre a passagem do tempo e a memória de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 03/09/2026 13:19

Macaé - . É a partir dessa relação entre tempo, memória e identidade que o artista Felipe Macedo vai abrir, na próxima terça-feira, dia 8, a exposição “Permanências: Entre Rostos, Lugares e Memórias”, em Macaé. A abertura será às 19h, na Galeria de Arte Hindemburgo Olive, anexa ao Centro Macaé de Cultura, no Centro. A mostra ficará disponível para visitação até 2 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Há coisas que o tempo não apaga. Ele muda os rostos, transforma os lugares, desgasta paredes e altera paisagens, mas também deixa marcas que ajudam a contar quem somos . É a partir dessa relação entre tempo, memória e identidade que o artista Felipe Macedo vai abrir, na próxima terça-feira, dia 8, a exposição “Permanências: Entre Rostos, Lugares e Memórias”, em Macaé. A abertura será às 19h, na Galeria de Arte Hindemburgo Olive, anexa ao Centro Macaé de Cultura, no Centro. A mostra ficará disponível para visitação até 2 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Com diferentes técnicas e linguagens, Felipe Macedo propõe um olhar sobre aquilo que permanece mesmo diante das transformações. Rostos, construções, paisagens e vestígios aparecem como fragmentos de histórias que atravessam gerações e ajudam a preservar lembranças que poderiam desaparecer com o passar dos anos.

A exposição reúne dois caminhos importantes da pesquisa do artista. Um deles passa pela série Hybrasil, marcada por sobreposições, enquanto o outro se aproxima do patrimônio construído por meio do projeto Macaé Design. Em Hybrasil, Felipe parte do mito de uma ilha invisível para falar sobre aquilo que existe, mas nem sempre pode ser alcançado ou percebido de imediato. Por meio de aquarelas, pinturas e trabalhos sobre tecidos, o artista cria imagens em camadas, nas quais surgem vestígios, ancestralidades e diferentes possibilidades de interpretação.

Já o projeto Macaé Design aproxima a pesquisa artística da própria cidade e coloca o patrimônio edificado no centro da reflexão. A proposta busca observar a relação entre os espaços urbanos e as pessoas que dão significado a esses lugares. A experiência desenvolvida em Macaé também será referência para uma iniciativa com perspectiva de expansão para outros municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Nesse encontro entre arquitetura e figura humana está uma das ideias centrais da mostra. Construções e pessoas carregam marcas semelhantes: acumulam histórias, mudanças, lembranças e sinais do tempo. A exposição transforma essas marcas em linguagem artística e convida o público a olhar para a cidade não apenas como cenário, mas como parte da memória de quem vive nela.

A proposta também aproxima o visitante de uma experiência que vai além da observação das obras. Rostos, paisagens e estruturas urbanas aparecem como fragmentos de uma história maior, capaz de provocar lembranças e despertar diferentes percepções sobre o passado e o presente de Macaé.

A abertura da exposição integra a programação cultural desenvolvida para o município ao longo do ano, com atividades que incluem exposições, oficinas, apresentações musicais, espetáculos teatrais, ações formativas e iniciativas voltadas à valorização do patrimônio histórico e cultural.

Para a secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, a programação busca ampliar o acesso da população às manifestações artísticas e fortalecer a identidade cultural do município.

“A cultura é o que nos conecta, fortalece e dá identidade. Nosso compromisso é seguir investindo em uma agenda cultural diversa, inclusiva e de qualidade, que valorize nossos artistas e aproxime cada vez mais os macaenses da arte e da memória”, afirmou.

Felipe Macedo iniciou sua trajetória artística em 1993 e construiu uma produção marcada pela interdisciplinaridade. Ao longo da carreira, desenvolveu pesquisas e projetos relacionados à memória, patrimônio, artes cênicas, cinema, produção cultural e dança. Na área de arte-educação e direção, teve atuação no Programa Art Luz, com formação de alunos em teatro e dança, além da criação de performances, filmes educativos e espetáculos de grande porte.

O trabalho com a imagem também passou pelo Anima Mundi e posteriormente se desdobrou no projeto Macaé Design. O artista ainda atuou com direção de arte, cenografia e reconstituição histórica no cinema, incluindo participação no longa-metragem “Sem Controle”, dirigido por Cris D’Amato.

Como produtor cultural, Felipe Macedo participou de projetos como a feira Macaé Sempre Verde e o Rio Cachaça Show, realizado na Casa França-Brasil. Nas artes visuais, desenvolve trabalhos em pintura, aquarela e diferentes suportes, com exposições e participações em espaços culturais do Rio de Janeiro.

A exposição “Permanências: Entre Rostos, Lugares e Memórias” será aberta na terça-feira, dia 8, às 19h, e poderá ser visitada até 2 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Galeria de Arte Hindemburgo Olive fica na Avenida Rui Barbosa, 780, no Centro, anexa ao Centro Macaé de Cultura. A entrada é gratuita.