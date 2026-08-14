Nova camisa do Macaé Esporte foi apresentada durante evento que marcou uma nova etapa do clube - Foto: Divulgação Macaé Esporte

Nova camisa do Macaé Esporte foi apresentada durante evento que marcou uma nova etapa do clubeFoto: Divulgação Macaé Esporte

Publicado 14/08/2026 11:30

O encontro aconteceu no auditório da Universidade Estácio, em Macaé, e serviu como uma espécie de apresentação pública de um projeto que busca mais do que resultados dentro de campo. A proposta apresentada pelo clube passa pela formação de atletas, fortalecimento do alto rendimento, profissionalização da gestão, aproximação com a comunidade e criação de novas parcerias.

À frente da apresentação, o CEO Marcelo Soares destacou que a reconstrução do Macaé Esporte depende da união de diferentes setores. O vídeo institucional exibido durante o evento procurou traduzir justamente esse novo momento e reforçar a ideia de que o clube pretende recuperar sua conexão com a população.

A mensagem ganhou força com a participação do gestor Cristiano, que agradeceu a presença dos convidados e ressaltou a importância de ampliar as relações construídas ao longo dessa nova fase. Para ele, a união entre clube, cidade, empresas, instituições e torcedores pode abrir espaço para novas oportunidades e ajudar o Macaé Esporte a recuperar seu protagonismo.

Mais do que uma apresentação formal, a noite também teve um elemento capaz de aproximar o projeto de quem acompanha o clube nas arquibancadas: a nova camisa.

A peça foi apresentada como símbolo de uma identidade que pretende valorizar o vínculo entre o time e a cidade. Afinal, carregar o nome de Macaé no escudo transforma cada camisa em algo que ultrapassa a condição de uniforme. Para o torcedor, ela representa pertencimento, memória e expectativa por uma nova história.

A nova coleção já está disponível para compra. Os interessados podem acessar o link indicado na bio do Instagram oficial do Macaé Esporte. Na primeira compra, o cupom PRIMEIRACOMPRAMACAE garante a isenção da taxa de frete.

A iniciativa também reforça uma estratégia de aproximação com o torcedor. Ao transformar a camisa em um símbolo dessa nova fase, o clube busca fortalecer a participação da comunidade e criar novas formas de relacionamento com quem acompanha sua trajetória.

O desafio, agora, é transformar o discurso apresentado em ações capazes de produzir resultados dentro e fora do campo. A reconstrução anunciada pelo Macaé Esporte passa pela formação de novos jogadores, pela estruturação profissional do clube e, sobretudo, pela recuperação de uma relação que sempre esteve no centro de sua identidade: a ligação com Macaé.

O clube pretende ampliar esse diálogo com torcedores, empresas, instituições e moradores que acreditam no esporte como instrumento de transformação e desenvolvimento. A noite de apresentação marcou o início de mais um capítulo. O próximo passo será fazer essa nova história ganhar vida no cotidiano do futebol.