Igor Sardinha assume a Secretaria Executiva de Economia Solidária de Macaé - Foto: Reprodução da Internet

Igor Sardinha assume a Secretaria Executiva de Economia Solidária de MacaéFoto: Reprodução da Internet

Publicado 14/08/2026 11:22

Macaé - A política de inclusão econômica de Macaé ganhou um novo personagem nesta semana. O A política de inclusão econômica de Macaé ganhou um novo personagem nesta semana. O ex-vereador Igor Sardinha foi nomeado para comandar a Secretaria Executiva de Economia Solidária , em uma mudança que aproxima do Executivo um nome com experiência na administração pública e uma trajetória marcada pela atuação política no município.

A nomeação foi publicada na quarta-feira, dia 12, no Diário Oficial, por meio da Portaria nº 0565/2026. Além dos dois mandatos como vereador, Sardinha leva para a nova função a experiência acumulada como secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, onde participou de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e à inclusão social.

Ao comentar a chegada ao governo, Igor Sardinha destacou o sentimento de responsabilidade diante do novo desafio e ressaltou a relação política construída com o prefeito Welberth Rezende ao longo dos anos. Segundo ele, a aproximação entre os dois começou ainda no período em que ambos ocupavam cadeiras na Câmara Municipal, mesmo quando estavam em lados diferentes das disputas políticas.

"Eu já tive a oportunidade, em duas legislaturas, de estar como vereador e agora, podendo integrar o Executivo municipal e fazer parte do governo Welberth na Economia Solidária, é motivo de muita comemoração e orgulho", afirmou.

Sardinha também associou sua chegada ao Executivo à aliança política estabelecida em 2023. De acordo com ele, a aproximação teve como um dos principais pontos a construção de políticas de combate à pobreza e à desigualdade, entre elas a Moeda Social Macaíba.

"Nosso grupo político e partido têm uma aliança com Welberth desde 2023. Foi uma aliança programática voltada para viabilizar o primeiro programa de transferência de renda, a primeira ação concreta de combate à pobreza, miséria e desigualdade em Macaé, que é a Moeda Social Macaíba", explicou.

Para o novo secretário executivo, o próximo desafio será fortalecer iniciativas já existentes e avançar na criação de novas ferramentas de inclusão econômica. Entre as propostas citadas está a implantação de uma etapa de oferta de crédito para pequenos comerciantes que recebem a Moeda Social Macaíba.

A ideia, segundo Sardinha, é oferecer crédito com condições facilitadas para que os beneficiários possam investir nos próprios negócios, ampliar suas atividades e fortalecer a geração de renda.

"Nós estamos acreditando que ainda este ano vamos entrar na fase da oferta de crédito, de um crédito justo, facilitado, para que o pequeno comerciante que recebe o Macaíba possa tracionar seu negócio e ampliá-lo", disse.

A proposta coloca a Economia Solidária diante de um desafio que vai além da transferência de renda: transformar parte desse recurso em oportunidade para quem já possui ou pretende desenvolver uma pequena atividade econômica.

A relação entre Sardinha e Welberth também tem um histórico de construção conjunta no Legislativo. Segundo o ex-vereador, os dois participaram da elaboração de leis municipais durante o período em que atuaram na Câmara, apesar das diferenças políticas que marcaram determinados momentos.

"Desde a época da Câmara eu e o prefeito Welberth temos uma relação muito bacana, respeitosa e próxima. Desde a época do plenário, quando a gente podia construir coisas coletivamente, nós fazíamos", afirmou.

Entre os exemplos citados está uma legislação relacionada à prioridade dos assentos nos ônibus municipais. Sardinha também destacou que a relação política foi ampliada após a aliança firmada em 2023 e que a parceria passou a ter como foco projetos voltados à inclusão social e à redução das desigualdades.

"Mesmo nos momentos em que estávamos em lados opostos, sempre tivemos uma relação muito respeitosa. Desde a aliança de 2023 trabalhamos muito com essa sintonia", afirmou.

A chegada de Igor Sardinha ao Executivo ocorre, portanto, com dois elementos centrais: a experiência acumulada em diferentes funções públicas e a promessa de ampliar políticas de inclusão econômica. Entre os primeiros objetivos apresentados pelo novo secretário estão o fortalecimento da Moeda Social Macaíba e a criação de mecanismos que permitam aos pequenos comerciantes acessar crédito em condições mais favoráveis.

"Vamos continuar juntos para construir essa cidade cada vez mais justa. Que Macaé cresça cada vez mais e com justiça para todo mundo", concluiu Sardinha.