Mulher natural de Macaé foi morta em uma comunidade na zona rural de Itapemirim, no Espírito SantoFoto: Reprodução da Internet

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Douglas Smmithy
Macaé - Uma mulher de 38 anos, natural de Macaé, foi morta a pedradas na última quinta-feira (3), na comunidade de Campo Acima, zona rural de Itapemirim, no Espírito Santo. A vítima foi identificada como Juliana. O companheiro dela, de 41 anos, foi preso em flagrante após confessar o crime a policiais militares que faziam patrulhamento na região.

Segundo a Polícia Militar, o homem abordou a viatura durante o patrulhamento e relatou aos agentes que havia matado a mulher. Aos policiais, ele afirmou que encontrou a companheira com outro homem em uma área de mata e, após uma discussão, a atacou com pedras.

A versão apresentada pelo suspeito será investigada pelas autoridades. A motivação apontada por ele também deverá ser analisada durante a apuração do caso.

Mulher natural de Macaé foi morta em uma comunidade na zona rural de Itapemirim, no Espírito Santo - Foto: Reprodução da Internet
Mulher natural de Macaé foi morta em uma comunidade na zona rural de Itapemirim, no Espírito SantoFoto: Reprodução da Internet
Juliana vivia em situação de vulnerabilidade social e permanecia nas ruas da região de Itapemirim. De acordo com as informações divulgadas até o momento, ela não tinha familiares no município capixaba.

O crime ocorreu em uma área de Campo Acima, comunidade localizada no interior de Itapemirim. Após a confissão, o homem foi detido e encaminhado às autoridades responsáveis pelo registro da ocorrência.

A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da morte, a dinâmica do ataque e os acontecimentos que antecederam o crime. O caso também deverá apontar se outras pessoas tiveram participação ou conhecimento dos fatos.

Natural de Macaé, Juliana estava longe de sua cidade de origem e sem uma rede familiar no município onde vivia. A morte expõe uma realidade marcada pela vulnerabilidade social e deixa a investigação diante da tarefa de reconstruir os últimos momentos da vítima.








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Mulher natural de Macaé foi morta em uma comunidade na zona rural de Itapemirim, no Espírito Santo
Mulher natural de Macaé foi morta em uma comunidade na zona rural de Itapemirim, no Espírito Santo