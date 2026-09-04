Mulher natural de Macaé foi morta em uma comunidade na zona rural de Itapemirim, no Espírito Santo - Foto: Reprodução da Internet

Mulher natural de Macaé foi morta em uma comunidade na zona rural de Itapemirim, no Espírito SantoFoto: Reprodução da Internet

Publicado 04/09/2026 12:45

Macaé - na última quinta-feira (3), na comunidade de Campo Acima, zona rural de Itapemirim, no Espírito Santo. A vítima foi identificada como Juliana. O companheiro dela, de 41 anos, foi preso em flagrante após confessar o crime a policiais militares que faziam patrulhamento na região.



Segundo a Polícia Militar, o homem abordou a viatura durante o patrulhamento e relatou aos agentes que havia matado a mulher. Aos policiais, ele afirmou que encontrou a companheira com outro homem em uma área de mata e, após uma discussão, a atacou com pedras.



A versão apresentada pelo suspeito será investigada pelas autoridades. A motivação apontada por ele também deverá ser analisada durante a apuração do caso.



Mulher natural de Macaé foi morta em uma comunidade na zona rural de Itapemirim, no Espírito Santo Foto: Reprodução da Internet Uma mulher de 38 anos, natural de Macaé, foi morta a pedradas na última quinta-feira (3), na comunidade de Campo Acima, zona rural de Itapemirim, no Espírito Santo. A vítima foi identificada como Juliana. O companheiro dela, de 41 anos, foi preso em flagrante após confessar o crime a policiais militares que faziam patrulhamento na região.Segundo a Polícia Militar, o homem abordou a viatura durante o patrulhamento e relatou aos agentes que havia matado a mulher. Aos policiais, ele afirmou que encontrou a companheira com outro homem em uma área de mata e, após uma discussão, a atacou com pedras.A versão apresentada pelo suspeito será investigada pelas autoridades. A motivação apontada por ele também deverá ser analisada durante a apuração do caso.

Juliana vivia em situação de vulnerabilidade social e permanecia nas ruas da região de Itapemirim. De acordo com as informações divulgadas até o momento, ela não tinha familiares no município capixaba.



O crime ocorreu em uma área de Campo Acima, comunidade localizada no interior de Itapemirim. Após a confissão, o homem foi detido e encaminhado às autoridades responsáveis pelo registro da ocorrência.



A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da morte, a dinâmica do ataque e os acontecimentos que antecederam o crime. O caso também deverá apontar se outras pessoas tiveram participação ou conhecimento dos fatos.



Natural de Macaé, Juliana estava longe de sua cidade de origem e sem uma rede familiar no município onde vivia. A morte expõe uma realidade marcada pela vulnerabilidade social e deixa a investigação diante da tarefa de reconstruir os últimos momentos da vítima.

















