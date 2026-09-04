Mulher natural de Macaé foi morta em uma comunidade na zona rural de Itapemirim, no Espírito SantoFoto: Reprodução da Internet
Segundo a Polícia Militar, o homem abordou a viatura durante o patrulhamento e relatou aos agentes que havia matado a mulher. Aos policiais, ele afirmou que encontrou a companheira com outro homem em uma área de mata e, após uma discussão, a atacou com pedras.
A versão apresentada pelo suspeito será investigada pelas autoridades. A motivação apontada por ele também deverá ser analisada durante a apuração do caso.
O crime ocorreu em uma área de Campo Acima, comunidade localizada no interior de Itapemirim. Após a confissão, o homem foi detido e encaminhado às autoridades responsáveis pelo registro da ocorrência.
A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da morte, a dinâmica do ataque e os acontecimentos que antecederam o crime. O caso também deverá apontar se outras pessoas tiveram participação ou conhecimento dos fatos.
Natural de Macaé, Juliana estava longe de sua cidade de origem e sem uma rede familiar no município onde vivia. A morte expõe uma realidade marcada pela vulnerabilidade social e deixa a investigação diante da tarefa de reconstruir os últimos momentos da vítima.
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