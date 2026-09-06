Macaé Esporte se prepara para o primeiro jogo em casa pela Série B1 do Campeonato Carioca. - Foto: Reprodução Rede Social

Macaé Esporte se prepara para o primeiro jogo em casa pela Série B1 do Campeonato Carioca.Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 06/09/2026 16:39

Macaé - O primeiro passo do Macaé Esporte na Série B1 do Campeonato Carioca não saiu como o torcedor esperava. O primeiro passo do Macaé Esporte na Série B1 do Campeonato Carioca não saiu como o torcedor esperava. O Alvianil Praiano estreou com derrota em uma partida marcada por um primeiro tempo abaixo do rendimento esperado, gol sofrido em cobrança de pênalti e uma reação na etapa final que não foi suficiente para evitar o revés.

A equipe encontrou dificuldades para impor seu jogo nos primeiros 45 minutos e acabou em desvantagem após a penalidade. Na volta do intervalo, o cenário mudou. O Macaé ganhou equilíbrio, passou a competir mais pela partida e buscou o empate, mas não conseguiu transformar a reação em gol.

O resultado deixa uma certeza para o clube: ainda há muito campeonato pela frente. Em uma competição marcada pelo equilíbrio e por jogos de forte disputa, a estreia serve como ponto de partida para ajustes antes da sequência da temporada.

E a próxima oportunidade de resposta terá um ingrediente especial: será diante da torcida.

O Macaé Esporte recebe o Audax no sábado, 12 de setembro, às 18h30, no Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, o Moacyrzão. Será a estreia do Alvianil Praiano em casa pela competição e a primeira chance de o time buscar a recuperação ao lado do torcedor.

A partida também abre a sequência de jogos do clube como mandante aos sábados, sempre às 18h30. Ao longo da semana, o Macaé deverá divulgar condições especiais para os ingressos, com opções de pacotes e benefícios para torcedores que optarem pela compra antecipada das seis partidas previstas em casa.

A estratégia busca aproximar o público do clube e transformar o Moacyrzão em um ponto de apoio para a campanha. Depois de começar a competição fora de casa com um resultado negativo, o time terá agora a força das arquibancadas como aliada na tentativa de construir uma nova história.

Para o Macaé, a pressão aumenta, mas também surge uma oportunidade rápida de reação. O tropeço da estreia não define uma campanha inteira, mas mostra os pontos que precisam de correção para que a equipe consiga crescer ao longo da Série B1.

O desafio contra o Audax chega, portanto, com peso diferente. É o primeiro jogo em casa, diante de uma torcida que espera ver uma equipe mais competitiva e capaz de transformar a insatisfação da estreia em resposta dentro das quatro linhas.

A competição apenas começou. Para o Alvianil Praiano, a próxima rodada já apresenta uma chance de mudar o ambiente, recuperar a confiança e mostrar que a estreia foi apenas o primeiro capítulo de uma caminhada que promete ser longa.

No Moacyrzão, a bola volta a rolar no sábado. E, desta vez, o Macaé terá a própria casa como palco para tentar escrever uma nova página na Série B1.