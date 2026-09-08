Lista reúne 1.230 oportunidades de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade em Macaé - Foto: Ilusração

Lista reúne 1.230 oportunidades de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade em MacaéFoto: Ilusração

Publicado 08/09/2026 10:17

Macaé - Esperança, oportunidade e recomeço. Esperança, oportunidade e recomeço. Para quem está à procura de um emprego, três palavras podem representar muito mais do que um sentimento : podem significar a chance de voltar ao mercado, conquistar independência, realizar um sonho ou simplesmente dar o primeiro passo para mudar de vida. Nesta semana, Macaé tem 1.230 motivos para quem continua acreditando que uma nova oportunidade pode aparecer.

O número corresponde às vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas e mostra um mercado que continua abrindo espaço para profissionais com perfis variados. Há oportunidades para quem possui formação superior, curso técnico ou busca uma colocação em funções operacionais, comércio, serviços, construção civil, alimentação, transporte e atendimento.

Entre os cargos que exigem formação ou qualificação específica estão engenheiro eletricista, técnico em eletrotécnica, técnico em automação, técnico mecânico, técnico em instrumentação e técnico de segurança do trabalho. A lista também inclui oportunidades para nutricionista, educador físico, professor de artes, psicólogo, psicomotricista e psicopedagogo.

Para quem procura uma oportunidade em outras áreas, também há vagas para açougueiro, auxiliar de açougueiro, agente de vendas, ajudante de motorista, auxiliar de mecânico, armador, carpinteiro, auxiliar de cozinha, cozinheiro, camareira, garçom, motorista, operador de caixa, pedreiro, pintor, recepcionista, repositor, soldador, técnico de enfermagem, vendedor e zelador, entre outras funções.

A relação também reserva espaço para pessoas com deficiência. Entre as oportunidades estão vagas para aprendiz administrativo, marinheiro de convés, servente, instalador e reparador. A oferta amplia as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho e reforça a importância da inclusão profissional.

Como se candidatar

Quem encontrou uma função compatível com seu perfil pode consultar as oportunidades e realizar o cadastro pelo Portal da Prefeitura, na página da Central do Trabalhador.

Também é possível buscar atendimento presencial na Central do Trabalhador, instalada no Edifício Comercial Lótus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1.181, na Praia Campista. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

Para o atendimento presencial, é necessário apresentar carteira de trabalho, CPF, documento de identidade, currículo atualizado e comprovante de residência.

A equipe responsável pelo atendimento faz o encaminhamento dos candidatos conforme os critérios estabelecidos pelas empresas. Por isso, além de conferir a vaga desejada, é importante observar os requisitos exigidos para cada função e manter o currículo atualizado.

E para quem olhar a lista e não encontrar, neste momento, uma oportunidade que combine com sua experiência, ainda há um caminho. O trabalhador pode cadastrar o currículo para futuras vagas. Afinal, nem sempre a oportunidade chega no momento em que se espera. Mas estar preparado pode fazer toda a diferença quando ela aparecer.