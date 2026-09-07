Novo Kit Natalidade Bebê Macaense reúne itens para o enxoval e os primeiros cuidados com o recém-nascido - Foto: Reprodução

Novo Kit Natalidade Bebê Macaense reúne itens para o enxoval e os primeiros cuidados com o recém-nascidoFoto: Reprodução

Publicado 07/09/2026 19:32

Macaé - . Para muitas famílias, porém, montar o enxoval também significa enfrentar uma conta que nem sempre cabe no orçamento. É justamente nesse momento que o novo Kit Natalidade Bebê Macaense passa a fazer parte da rede de apoio às gestantes em situação de vulnerabilidade social de Macaé. A chegada de um bebê costuma vir acompanhada de planos, expectativas e uma lista de preparativos . Para muitas famílias, porém, montar o enxoval também significa enfrentar uma conta que nem sempre cabe no orçamento. É justamente nesse momento que o novo Kit Natalidade Bebê Macaense passa a fazer parte da rede de apoio às gestantes em situação de vulnerabilidade social de Macaé.

O benefício foi apresentado pelo prefeito Welberth Rezende em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira. Ao lado de uma futura mamãe e da secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Acessibilidade e Economia Solidária, Nayara Ribas, o prefeito mostrou os itens que serão entregues às beneficiárias.

“Calma, pessoal, que a cegonha não mudou de profissão, não. Mas agora em Macaé, ela vai chegar com uma ajudinha a mais. É isso mesmo, a partir de agora, a Prefeitura de Macaé começa a entregar o Kit Natalidade Bebê Macaense, para ajudar as famílias nesse momento de tanta alegria”, anunciou Welberth.

O kit foi pensado para atender necessidades dos primeiros dias após o nascimento. Entre os itens estão banheira com função de trocador, bodies, macacão, cueiro, calça, touca, luvas, meias, babador, manta e bolsa maternidade.

Também fazem parte do material produtos destinados aos cuidados de higiene do recém-nascido, entre eles itens para o cuidado com o umbigo e sabonete glicerinado.

Segundo Nayara Ribas, a proposta é oferecer às mães uma estrutura básica para a chegada do bebê e reduzir parte das despesas que acompanham esse período.

“O kit tem tudo que a mãe precisa para iniciar essa nova fase da vida com o bebezinho agora fora da barriga. Ele vem com a bolsa maternidade, composta por kits de body, macacão, cueirinho, calça, touca, luvinha, meia, aqui a gente tem mais bodyzinho, um babador, um trocador para ajudar a mamãezinha na troca da fralda, a mantinha, e todo material para ajudar a cuidar do umbiguinho nesses primeiros dias, que é tão importante. Sem contar a banheira, e também o sabonete glicerinado”, detalhou a secretária.

O acesso ao benefício, no entanto, segue critérios definidos pela política de assistência social. O kit é destinado a gestantes em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelas equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS.

Para receber o benefício, a gestante precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, do Governo Federal, e realizar o acompanhamento pré-natal na rede pública municipal de saúde.

A entrega é feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com acompanhamento dos CRAS. Dessa forma, o benefício conecta duas frentes importantes de atendimento público: o acompanhamento da gestação pela saúde e o suporte socioassistencial oferecido às famílias.

“Mais do que um enxoval, é apoio para a mãe, cuidado com o bebê e acolhimento para toda a família nesse momento tão especial”, afirmou Welberth.

A proposta ganha relevância porque o período que antecede o nascimento envolve despesas que vão desde roupas e itens para higiene até equipamentos básicos para os cuidados diários. Para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, receber parte desses produtos pode representar um alívio no orçamento justamente quando outras necessidades também aumentam.

Com o Kit Natalidade Bebê Macaense, a assistência social passa a atuar também nesse momento de transição vivido pelas famílias, oferecendo suporte material às gestantes que atendem aos critérios do programa e fortalecendo o acompanhamento realizado pela rede municipal.