Rede municipal oferece orientação e acolhimento para apoiar mães e bebês durante a amamentaçãoFoto: Dvulgação
A estrutura municipal reúne salas de apoio e acolhimento materno, profissionais capacitados, unidades certificadas e atendimento especializado. A proposta é fazer com que a amamentação seja acompanhada de perto e que as mães encontrem orientação para enfrentar desafios comuns, como dificuldades na pega, ingurgitamento, mastite e lesões nos mamilos.
O trabalho é coordenado pelas gerências de Alimentação e Nutrição, Atenção Básica e Vigilância em Saúde e integra diferentes pontos da rede. Na Atenção Primária, as equipes recebem capacitação pela Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, do Ministério da Saúde, com foco no manejo da amamentação e na alimentação complementar saudável. Cinco unidades municipais já receberam o Selo Amigo da Amamentação.
Os espaços podem ser procurados sem agendamento e oferecem atendimento individualizado, avaliação das dificuldades e orientações para ajudar na continuidade da amamentação. Na Clínica da Mulher, o acompanhamento começa durante o pré-natal, tanto para gestantes de risco habitual quanto para aquelas que precisam de acompanhamento de alto risco.
Nos casos em que existe indicação clínica, a Coordenadoria da Área Técnica de Alimentação e Nutrição, CATAN, também disponibiliza fórmulas infantis e suplementos alimentares, mediante encaminhamento de profissionais da rede municipal de saúde.
No Hospital Público Municipal, HPM, o suporte ganha uma estrutura ainda mais especializada. A Sala de Apoio à Amamentação, localizada no anexo da Maternidade, funciona diariamente das 8h às 17h. O serviço avalia a pega do bebê, orienta mães com mastite ou ingurgitamento e oferece laserterapia para lesões nos mamilos.
Nos últimos três meses, a sala registrou média de 82 atendimentos por mês. No mesmo período, a maternidade contabilizou cerca de 193 partos mensais. O espaço também promove rodas de conversa e atividades educativas para ampliar a segurança das mães e fortalecer a rede de apoio.
Nas unidades neonatais, o cuidado alcança os recém-nascidos que ainda não conseguem iniciar a amamentação de forma efetiva. Nesses casos, pode ser utilizada a colostroterapia, técnica que utiliza pequenas gotas de colostro na boca do bebê como estratégia de apoio à proteção imunológica.
“O Agosto Dourado reforça a importância do aleitamento materno, um gesto que fortalece o vínculo entre mãe e filho e representa um dos maiores investimentos na saúde da criança. O leite materno é a primeira proteção imunológica do bebê, contribuindo para a prevenção de doenças e para um desenvolvimento mais saudável”, afirmou.
Segundo Simone, o objetivo da rede é garantir que as mães tenham acesso à informação e ao suporte necessário para que possam tomar decisões com mais segurança.
“O compromisso é garantir que cada mãe se sinta segura e apoiada para amamentar, promovendo mais saúde, afeto e qualidade de vida desde os primeiros dias”, acrescentou.
O trabalho também ultrapassa os limites das unidades municipais. Macaé mantém parceria com a UFRJ Macaé por meio do Núcleo de Estudos sobre Amamentação, NESAM, e do Incentivo à Alimentação Complementar aos Lactentes, IACOL. A iniciativa aproxima os serviços de saúde da formação profissional e da produção de conhecimento.
Mais do que uma campanha concentrada em um único mês, a estrutura mostra que o apoio à amamentação precisa estar presente no cotidiano das famílias. Para muitas mães, ter alguém por perto para orientar, esclarecer uma dúvida ou ajudar diante de uma dificuldade pode ser justamente o suporte necessário para transformar insegurança em confiança nos primeiros dias de vida do bebê.
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