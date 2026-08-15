Colégio Municipal do Sana alcançou um dos melhores resultados da rede municipal de Macaé no Saeb - Foto: Divulgação

Colégio Municipal do Sana alcançou um dos melhores resultados da rede municipal de Macaé no SaebFoto: Divulgação

Publicado 15/08/2026 17:15 | Atualizado 15/08/2026 17:16

Macaé - Os números que chegam das salas de aula ajudam a revelar onde a educação pública de Macaé está avançando e quais experiências podem servir de referência para toda a rede. No Os números que chegam das salas de aula ajudam a revelar onde a educação pública de Macaé está avançando e quais experiências podem servir de referência para toda a rede. No Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, 28 das 44 escolas municipais com médias divulgadas apresentaram crescimento, o equivalente a 64% das unidades avaliadas.

Entre os principais destaques está o Colégio Municipal do Sana, que alcançou média 8,7 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A unidade também registrou desempenho expressivo em Matemática, com proficiência de 308,20 pontos, resultado que coloca a escola entre os melhores desempenhos da rede municipal.

A média geral dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Macaé também apresentou evolução, passando de 5,8 para 5,9. O resultado reúne o desempenho das escolas avaliadas e oferece um retrato do aprendizado dos estudantes nessa etapa da educação básica.

Outro resultado de destaque foi registrado pela Escola Municipal Dolores Garcia Rodriguez, que alcançou média 8,1. Os números chamam atenção para o desempenho de unidades que têm desenvolvido estratégias específicas para ampliar as oportunidades de aprendizagem.

Para o secretário municipal de Educação, Matias Mendes da Silva, os resultados refletem o trabalho conjunto desenvolvido nas escolas.

“Temos resultados muito expressivos em escolas de tempo integral, como o Colégio Municipal do Sana, com índice 8,7, e a Escola Dolores Garcia, com 8,1. Esses números mostram que ampliar o tempo de permanência dos estudantes na escola, associado a uma proposta pedagógica consistente, pode contribuir para uma formação mais ampla e para melhores resultados de aprendizagem”, afirmou.

Segundo o secretário, a intenção é ampliar experiências consideradas positivas e transformar os dados da avaliação em instrumento para orientar novas ações.

“Nosso objetivo é continuar ampliando essas oportunidades e garantindo que cada estudante da rede municipal tenha acesso a uma educação pública cada vez mais qualificada”, acrescentou.

Mais do que apontar notas, o Saeb permite que gestores e profissionais da educação observem diferentes aspectos do desempenho escolar. Os dados ajudam a identificar unidades que avançaram, reconhecer práticas que apresentaram bons resultados e localizar pontos que ainda exigem atenção.

Matias Mendes destaca justamente essa função do levantamento.

“Os resultados do Saeb também permitem identificar boas práticas desenvolvidas pelas unidades e orientar o planejamento da Secretaria Municipal de Educação. A partir dos dados, a rede pode reconhecer experiências positivas, fortalecer as escolas que apresentaram evolução e direcionar ações pedagógicas para os pontos que ainda demandam maior atenção”, explicou.

A avaliação também permite observar diferenças entre as etapas de ensino e áreas do conhecimento. Por isso, os resultados não devem ser analisados apenas pela média geral, mas como parte de um diagnóstico mais amplo sobre o aprendizado dos estudantes.

O Saeb é aplicado a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep. As provas avaliam estudantes da educação básica em diferentes áreas do conhecimento e produzem informações utilizadas por redes de ensino para acompanhar a aprendizagem e orientar políticas educacionais.

Em Macaé, o resultado coloca em evidência uma rede que apresenta avanços em boa parte das escolas avaliadas e, ao mesmo tempo, ganha novos indicadores para definir os próximos passos. Entre médias, proficiências e diferenças de desempenho, o dado mais importante talvez esteja justamente na possibilidade de transformar aquilo que deu certo em oportunidade para mais estudantes.