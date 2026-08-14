Festival Nordestino reúne música, dança, gastronomia e manifestações culturais no Lagomar - Foto: Divulgação

Festival Nordestino reúne música, dança, gastronomia e manifestações culturais no LagomarFoto: Divulgação

Publicado 14/08/2026 11:34 | Atualizado 14/08/2026 11:34

Macaé - O cheiro da comida, o som do forró, o colorido das quadrilhas e as histórias contadas em versos tomaram conta do Lagomar nesta quinta-feira, dia 13. O bairro abriu as portas para o



Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Roger Vilela Produções, o festival nasceu com uma missão que vai além do entretenimento: valorizar manifestações culturais que atravessaram gerações e ajudaram a construir a identidade de muitas famílias que vivem em Macaé.



A escolha do Lagomar também carrega um significado especial. O bairro reúne moradores de diferentes partes do país, com forte presença de famílias vindas de estados do Nordeste. Por isso, durante quatro dias, sotaques, sabores, músicas e costumes ganham espaço para celebrar as raízes de quem trouxe consigo histórias de outras terras e encontrou em Macaé um novo lugar para viver.



A abertura teve apresentações de Anderson, O Classe A, e Andrezinho do Forró, além das primeiras apresentações de quadrilhas e da estreia da Cozinha Show, uma das novidades desta edição. O espaço gastronômico coloca chefs, barista e mixologista diante do público para preparar receitas ao vivo, compartilhar conhecimentos e oferecer degustações.



O festival integra o calendário oficial de Macaé por força da Lei Municipal nº 5.360/2025, que criou a Semana Municipal do Festival Nordestino. A iniciativa amplia o espaço destinado à cultura nordestina e reconhece a importância dessas manifestações na diversidade cultural do município.



Para o prefeito Welberth Rezende, a programação representa uma oportunidade de reunir a população em torno da cultura e da convivência.



“Todos estão convidados a participar até domingo. Tenho certeza de que este evento será um grande sucesso todos os dias”, afirmou.



A secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, destaca que o festival também funciona como um reencontro com as próprias origens.



“O Festival Nordestino é um convite ao reencontro de identidade. O Lagomar se torna o ponto de encontro de todos os moradores de Macaé que, de alguma forma, mantêm viva a conexão com o Nordeste”, afirmou.



Segundo a secretária, preservar essas manifestações significa manter vivas histórias, costumes e lembranças que fazem parte da trajetória de inúmeras famílias.



Festival Nordestino reúne música, dança, gastronomia e manifestações culturais no Lagomar Foto: Divulgação O cheiro da comida, o som do forró, o colorido das quadrilhas e as histórias contadas em versos tomaram conta do Lagomar nesta quinta-feira, dia 13. O bairro abriu as portas para o Festival Nordestino de Macaé, que transforma a região em um grande encontro de cultura , memória e tradição até domingo, dia 16. Com entrada gratuita, a programação reúne música, dança, gastronomia, literatura de cordel e atividades para toda a família.Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Roger Vilela Produções, o festival nasceu com uma missão que vai além do entretenimento: valorizar manifestações culturais que atravessaram gerações e ajudaram a construir a identidade de muitas famílias que vivem em Macaé.A escolha do Lagomar também carrega um significado especial. O bairro reúne moradores de diferentes partes do país, com forte presença de famílias vindas de estados do Nordeste. Por isso, durante quatro dias, sotaques, sabores, músicas e costumes ganham espaço para celebrar as raízes de quem trouxe consigo histórias de outras terras e encontrou em Macaé um novo lugar para viver.A abertura teve apresentações de Anderson, O Classe A, e Andrezinho do Forró, além das primeiras apresentações de quadrilhas e da estreia da Cozinha Show, uma das novidades desta edição. O espaço gastronômico coloca chefs, barista e mixologista diante do público para preparar receitas ao vivo, compartilhar conhecimentos e oferecer degustações.O festival integra o calendário oficial de Macaé por força da Lei Municipal nº 5.360/2025, que criou a Semana Municipal do Festival Nordestino. A iniciativa amplia o espaço destinado à cultura nordestina e reconhece a importância dessas manifestações na diversidade cultural do município.Para o prefeito Welberth Rezende, a programação representa uma oportunidade de reunir a população em torno da cultura e da convivência.“Todos estão convidados a participar até domingo. Tenho certeza de que este evento será um grande sucesso todos os dias”, afirmou.A secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, destaca que o festival também funciona como um reencontro com as próprias origens.“O Festival Nordestino é um convite ao reencontro de identidade. O Lagomar se torna o ponto de encontro de todos os moradores de Macaé que, de alguma forma, mantêm viva a conexão com o Nordeste”, afirmou.Segundo a secretária, preservar essas manifestações significa manter vivas histórias, costumes e lembranças que fazem parte da trajetória de inúmeras famílias.

Gastronomia transforma comida em memória

Entre as atrações que mais chamam atenção nesta edição está a Cozinha Show. A proposta é transformar o preparo dos alimentos em uma experiência cultural, aproximando o público dos sabores, técnicas e histórias que fazem parte da gastronomia brasileira.



A programação reúne Luiz Renato Martins, Leandro Costa, conhecido como Chico Pedra, Pedro Resende, Rosana Campista, Joabe Dutra, Claudia Ferraz, Albertini e Rafael Pires.



O público terá contato com receitas como bobó de camarão com farofa de dendê e farinha panko, dadinho de tapioca com carne de sol, baião de dois com queijo coalho e vinagrete de caju, pão de queijo mineiro recheado com carne de panela suína, carne de sol na macaxeira com manteiga de garrafa e paçoca de carne seca.



A programação também contempla cafés especiais e coquetelaria brasileira com ingredientes nordestinos.



Para Waleska Freire, a cozinha representa uma extensão da própria proposta do festival.



“O conceito da cozinha é onde o tempero encontra a nossa história. Este ano, temos a honra de receber chefs que dedicam seu talento e seu tempo de forma voluntária, movidos por uma paixão genuína: a valorização da nossa cultura gastronômica. Eles sobem ao palco não apenas para ensinar técnicas, mas para compartilhar memórias e segredos que só a cozinha afetiva consegue guardar”, explicou.



O chef Renato Martins também relaciona a culinária à construção da identidade cultural.



“Quando temperamos uma panela, não estamos apenas misturando ingredientes; estamos contando a história dos nossos antepassados, revelando quem somos e de onde viemos”, destacou.



Sabores, artesanato e tradição



Quem passar pelo festival também encontrará 30 estandes com pratos típicos, doces, drinks e vinhos. A estrutura conta ainda com área kids, apresentações culturais e atividades relacionadas à literatura de cordel.



As quadrilhas ocupam um espaço especial na programação. Ao todo, 13 grupos participam do evento e se apresentam nos intervalos dos shows, levando ao público figurinos coloridos, coreografias e uma das manifestações mais populares das festas nordestinas.



A programação musical segue nesta sexta-feira, dia 14, a partir das 18h, com Rafael Spitz, Pérola e Florroseiras.



No sábado, dia 15, haverá apresentação teatral em cordel, além dos shows de Taty Alves, Lian Costa, Cover Oficial Leonardo, e Banda Ki Sabor.



O encerramento acontece no domingo, dia 16, com contação de histórias em cordel, Forró da Terra e Mesa de Forró, Tati Veras e uma atração surpresa prevista para as 21h.



As quadrilhas estarão presentes nos intervalos das apresentações musicais ao longo do festival.



Festival Nordestino reúne música, dança, gastronomia e manifestações culturais no Lagomar Foto: Divulgação Entre as atrações que mais chamam atenção nesta edição está a Cozinha Show. A proposta é transformar o preparo dos alimentos em uma experiência cultural, aproximando o público dos sabores, técnicas e histórias que fazem parte da gastronomia brasileira.A programação reúne Luiz Renato Martins, Leandro Costa, conhecido como Chico Pedra, Pedro Resende, Rosana Campista, Joabe Dutra, Claudia Ferraz, Albertini e Rafael Pires.O público terá contato com receitas como bobó de camarão com farofa de dendê e farinha panko, dadinho de tapioca com carne de sol, baião de dois com queijo coalho e vinagrete de caju, pão de queijo mineiro recheado com carne de panela suína, carne de sol na macaxeira com manteiga de garrafa e paçoca de carne seca.A programação também contempla cafés especiais e coquetelaria brasileira com ingredientes nordestinos.Para Waleska Freire, a cozinha representa uma extensão da própria proposta do festival.“O conceito da cozinha é onde o tempero encontra a nossa história. Este ano, temos a honra de receber chefs que dedicam seu talento e seu tempo de forma voluntária, movidos por uma paixão genuína: a valorização da nossa cultura gastronômica. Eles sobem ao palco não apenas para ensinar técnicas, mas para compartilhar memórias e segredos que só a cozinha afetiva consegue guardar”, explicou.O chef Renato Martins também relaciona a culinária à construção da identidade cultural.“Quando temperamos uma panela, não estamos apenas misturando ingredientes; estamos contando a história dos nossos antepassados, revelando quem somos e de onde viemos”, destacou.Sabores, artesanato e tradiçãoQuem passar pelo festival também encontrará 30 estandes com pratos típicos, doces, drinks e vinhos. A estrutura conta ainda com área kids, apresentações culturais e atividades relacionadas à literatura de cordel.As quadrilhas ocupam um espaço especial na programação. Ao todo, 13 grupos participam do evento e se apresentam nos intervalos dos shows, levando ao público figurinos coloridos, coreografias e uma das manifestações mais populares das festas nordestinas.A programação musical segue nesta sexta-feira, dia 14, a partir das 18h, com Rafael Spitz, Pérola e Florroseiras.No sábado, dia 15, haverá apresentação teatral em cordel, além dos shows de Taty Alves, Lian Costa, Cover Oficial Leonardo, e Banda Ki Sabor.O encerramento acontece no domingo, dia 16, com contação de histórias em cordel, Forró da Terra e Mesa de Forró, Tati Veras e uma atração surpresa prevista para as 21h.As quadrilhas estarão presentes nos intervalos das apresentações musicais ao longo do festival.

Cozinha Show

Nesta sexta-feira, Joabe Dutra apresenta, às 18h, uma experiência sobre cafés especiais do Caparaó, com abordagem sobre hábitos, cultura e tendências. Às 20h, Luiz Renato Martins prepara dadinho de tapioca com carne de sol acebolada e pimenta de cheiro.



No sábado, às 17h, Albertini apresenta baião de dois com queijo coalho, vinagrete de caju, cebola roxa e pimenta de cheiro. Às 18h, Rafael Pires prepara pão de queijo mineiro recheado com carne de panela suína.



No domingo, às 17h, Claudia Ferraz apresenta carne de sol na macaxeira com manteiga de garrafa e o prato Língua de Boi com Rabada. Às 18h, Rosana Campista encerra a programação gastronômica com paçoca de carne seca.



Com entrada gratuita, o Festival Nordestino ocupa o Lagomar como um espaço de encontro entre gerações. Para quem nasceu no Nordeste, é uma oportunidade de reencontrar sabores, músicas e costumes. Para quem chegou de outras regiões, uma chance de conhecer parte da diversidade que compõe a identidade de Macaé.



No fim das contas, o festival não celebra apenas uma região do Brasil. Celebra as pessoas que carregaram suas histórias pelo caminho e ajudaram a transformar Macaé em uma cidade cada vez mais diversa.





