Corrida reúne esporte, saúde e qualidade de vida em MacaéDivulgação
Atletas já podem se inscrever para corrida que movimentará Macaé
Corrida Unimed Costa do Sol terá provas de 5 km e 10 km, caminhada e corrida infantil, com descontos e opção de participação solidária
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Macaé fica em 3º no país em royalties do petróleo até julho
Município arrecadou cerca de R$ 1,007 bilhão no período e aparece atrás apenas de Maricá e Saquarema no ranking da ANP
Macaé avança no Saeb e destaca escolas com melhores resultados
Rede municipal registra crescimento em 64% das unidades avaliadas, com destaque para o Colégio Municipal do Sana, que alcançou média 8,7
Lagomar vira palco da cultura nordestina em festival gratuito
Evento reúne música, quadrilhas, cordel e gastronomia até domingo e valoriza tradições que fazem parte da história de Macaé
Macaé Esporte apresenta nova fase e reforça ligação com a cidade
Evento reuniu torcedores, autoridades e parceiros para apresentar projetos, nova identidade e estratégias de reconstrução do clube
Igor Sardinha assume Economia Solidária e mira novos projetos em Macaé
Ex-vereador chega ao Executivo com experiência na área econômica e destaca fortalecimento da Moeda Social Macaíba e oferta de crédito
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