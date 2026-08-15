Corrida reúne esporte, saúde e qualidade de vida em Macaé - Divulgação

Corrida reúne esporte, saúde e qualidade de vida em MacaéDivulgação

Publicado 15/08/2026 17:29

Macaé - . É com essa proposta que a Corrida Unimed Costa do Sol abriu inscrições para uma nova edição em Macaé, com provas para diferentes níveis de preparo físico e atividades voltadas a crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Correr pode começar com um passo, uma decisão ou até com a vontade de mudar a rotina . É com essa proposta que a Corrida Unimed Costa do Sol abriu inscrições para uma nova edição em Macaé, com provas para diferentes níveis de preparo físico e atividades voltadas a crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

As inscrições ficam disponíveis até 6 de outubro, ou enquanto houver vagas. A programação terá provas de 5 km e 10 km, caminhada de 2,5 km e a Kids Run, corrida destinada ao público infantil, com baterias organizadas conforme a faixa etária e a distância.

Mais do que uma disputa por tempo e colocação, a iniciativa aposta no esporte como ferramenta de saúde e convivência. A proposta é reunir quem está dando os primeiros passos na atividade física e corredores experientes, em uma programação que também envolve famílias e grupos de amigos.

O primeiro lote de inscrições segue até 31 de agosto. Crianças, idosos, clientes, colaboradores e beneficiários da Unimed podem se inscrever por R$ 40, mais a taxa da Ticket Sports. Para o público geral, o valor é de R$ 80, mais a taxa.

A partir de 1º de setembro, os preços passam para R$ 50, mais taxa, para os públicos com desconto, e R$ 100, mais taxa, para o público geral.

Grupos e assessorias esportivas também terão condições especiais. A partir de dez inscrições, será concedido desconto de 10%. Pessoas com deficiência terão direito a 50% de desconto.

Outra possibilidade é participar como Atleta Solidário. Nessa modalidade, o inscrito poderá doar 1 kg de alimento não perecível no momento da retirada do kit e ainda participar do sorteio de brindes ao final do evento.

A programação também reserva espaço para quem está começando. A caminhada de 2,5 km oferece uma alternativa para pessoas que ainda não se sentem preparadas para uma corrida, mas desejam participar da experiência e incluir mais movimento na rotina.

Para as crianças, a Kids Run busca transformar a atividade física em diversão. As baterias serão organizadas de acordo com a idade e a distância adequada para cada grupo, permitindo que os pequenos também tenham seu momento de protagonismo no evento.

A retirada dos kits será realizada no dia 10 de outubro, das 9h às 18h, no Centro Administrativo Unimed Costa do Sol, na Rua Euzébio de Queiroz, 454, no Centro de Macaé.

O evento reforça uma mensagem simples, mas importante: cuidar da saúde também pode começar com mudanças pequenas. Uma caminhada no fim de semana, alguns minutos de corrida ou a decisão de deixar o sedentarismo para trás podem representar o início de uma nova relação com o próprio corpo.

As inscrições podem ser feitas pela plataforma Ticket Sports, enquanto houver disponibilidade de vagas.