Macaé mantém posição de destaque na arrecadação de royalties e reforça seu papel na indústria de petróleo e gás - Foto: Douglas Smmithy

Macaé mantém posição de destaque na arrecadação de royalties e reforça seu papel na indústria de petróleo e gásFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/08/2026 17:22

Macaé - O dinheiro que sai do petróleo e chega aos cofres municipais ajuda a desenhar o mapa da riqueza gerada pela indústria offshore no Brasil. Entre janeiro e julho de 2026, O dinheiro que sai do petróleo e chega aos cofres municipais ajuda a desenhar o mapa da riqueza gerada pela indústria offshore no Brasil. Entre janeiro e julho de 2026, Macaé arrecadou cerca de R$ 1,007 bilhão em royalties do petróleo e ficou na terceira posição entre os municípios brasileiros que mais receberam recursos dessa natureza no período, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP.

O resultado coloca Macaé atrás apenas de Maricá e Saquarema, ambos no Estado do Rio de Janeiro. Maricá liderou o ranking, com aproximadamente R$ 1,907 bilhão, enquanto Saquarema ocupou a segunda posição, com R$ 1,646 bilhão.

A marca de Macaé chama atenção não apenas pelo volume de recursos, mas também pela posição ocupada pelo município em um setor estratégico para a economia nacional. Conhecida pela forte presença da cadeia de petróleo e gás, a cidade mantém uma relação histórica com a atividade offshore e concentra empresas, trabalhadores e serviços ligados à exploração e produção de petróleo.

O levantamento da ANP mostra ainda o peso do Estado do Rio de Janeiro na distribuição dos royalties. Das dez cidades que aparecem entre as maiores arrecadadoras do país, nove são fluminenses. A única exceção é São Sebastião, em São Paulo, que encerra o grupo com cerca de R$ 245 milhões.

Na sequência de Macaé, Araruama aparece na quarta colocação, com aproximadamente R$ 776 milhões. Arraial do Cabo ocupa o quinto lugar, com R$ 616 milhões, seguido por Niterói, que recebeu cerca de R$ 592 milhões.

Campos dos Goytacazes ficou na sétima posição, com R$ 418 milhões. Mangaratiba aparece em oitavo, com R$ 269 milhões, enquanto Armação dos Búzios ocupa o nono lugar, com aproximadamente R$ 250 milhões.

O ranking evidencia a concentração dos municípios fluminenses entre os principais beneficiários dos recursos provenientes da produção de petróleo e gás. A presença de Macaé nesse grupo reforça a importância econômica da atividade para o município e para a região.

Os royalties são compensações financeiras pagas à União, aos estados e aos municípios produtores ou afetados pela exploração de petróleo e gás natural. Os valores variam conforme fatores como produção, preços de referência, características dos campos e regras de distribuição previstas na legislação.

Para Macaé, a arrecadação também representa um desafio: transformar uma receita vinculada a uma atividade econômica de natureza finita em investimentos capazes de produzir efeitos duradouros. Educação, saúde, infraestrutura, mobilidade, qualificação profissional e diversificação econômica estão entre as áreas que podem ajudar o município a reduzir sua dependência da indústria do petróleo no longo prazo.

O desempenho até julho mantém Macaé entre os grandes protagonistas da economia do petróleo no país. Mais do que uma posição em um ranking, o resultado expõe a dimensão dos recursos movimentados pela atividade e recoloca em pauta a responsabilidade sobre como esses valores podem contribuir para o futuro da cidade.