Drogas e dinheiro foram apreendidos durante ação do 32º BPM no Lagomar - Foto: Divulgação

Drogas e dinheiro foram apreendidos durante ação do 32º BPM no LagomarFoto: Divulgação

Publicado 18/08/2026 09:04

Macaé - Uma tentativa de fuga por muros e quintais Uma tentativa de fuga por muros e quintais terminou com a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no Lagomar , em Macaé. A abordagem ocorreu na Travessa Vila Verde, após policiais do Grupo de Ações Táticas da 1ª Companhia do 32º BPM receberem informações sobre a atuação de traficantes na região.

Segundo a Polícia Militar, a equipe montou um cerco tático com agentes posicionados em pontos estratégicos e em possíveis rotas de fuga. Durante a ação, os policiais avistaram um homem vestido de preto que carregava sacolas e tentou escapar pelo interior de imóveis.

O suspeito pulou muros na tentativa de deixar a área, mas acabou caindo no quintal de uma residência. Cercado pelos policiais, ele foi alcançado e detido. Durante a abordagem, foram encontradas sacolas com entorpecentes e dinheiro.

Ao todo, os agentes apreenderam 175,2 gramas de cocaína, 26,4 gramas de maconha e R$ 180 em espécie.

O homem foi levado inicialmente para a UPA do Lagomar, onde recebeu atendimento médico. Depois, foi encaminhado à delegacia, junto com o material recolhido durante a ocorrência.

Após análise da autoridade policial, o suspeito permaneceu preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por tráfico de drogas e resistência.

A ocorrência integra as ações realizadas pelo 32º BPM para combater a atuação de grupos ligados ao tráfico de drogas na região e retirar entorpecentes de circulação.