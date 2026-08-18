Drogas e dinheiro foram apreendidos durante ação do 32º BPM no LagomarFoto: Divulgação
Suspeito tenta fugir por quintais, mas acaba preso com drogas em Macaé
Ação do 32º BPM no Lagomar apreendeu cocaína, maconha e dinheiro durante cerco na Travessa Vila Verde
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