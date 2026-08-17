Veículo colidiu contra um poste na Avenida Industrial, em Macaé, após o motorista perder o controle da direção - Foto: Reprodução Rede Social Notícia Macaé

Veículo colidiu contra um poste na Avenida Industrial, em Macaé, após o motorista perder o controle da direçãoFoto: Reprodução Rede Social Notícia Macaé

Publicado 17/08/2026 10:30

Macaé - Um poste foi ao chão após um carro sair da pista e bater contra a estrutura na Avenida Industrial, em Macaé. Um poste foi ao chão após um carro sair da pista e bater contra a estrutura na Avenida Industrial, em Macaé. O acidente aconteceu após o motorista perder o controle do veículo e provocou um forte impacto no local.

Os ocupantes do carro precisaram de atendimento e foram resgatados após a colisão. Eles foram encaminhados ao Hospital Público de Macaé, HPM, onde receberam atendimento médico.

A força da batida derrubou o poste e deixou a estrutura danificada às margens da avenida. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e chamou a atenção de quem passava pela região.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as circunstâncias que fizeram o motorista perder o controle do veículo.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Veículo colidiu contra um poste na Avenida Industrial, em Macaé, após o motorista perder o controle da direção Foto: Reprodução Rede Social Notícia Macaé

