Veículo colidiu contra um poste na Avenida Industrial, em Macaé, após o motorista perder o controle da direçãoFoto: Reprodução Rede Social Notícia Macaé
Carro bate em poste e deixa ocupantes feridos em Macaé
Impacto derrubou a estrutura na Avenida Industrial e vítimas foram levadas ao HPM
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Vandalismo e furto atingem estruturas do transporte público em Macaé
Terminal Cehab teve vidros quebrados e novo ponto de ônibus perdeu cabo de energia nesta segunda-feira
Macaé amplia rede de apoio à amamentação para mães e bebês
Atendimento começa no pré-natal, segue após o parto e reúne salas de apoio, profissionais capacitados e serviços especializados
Atletas já podem se inscrever para corrida que movimentará Macaé
Corrida Unimed Costa do Sol terá provas de 5 km e 10 km, caminhada e corrida infantil, com descontos e opção de participação solidária
Macaé fica em 3º no país em royalties do petróleo até julho
Município arrecadou cerca de R$ 1,007 bilhão no período e aparece atrás apenas de Maricá e Saquarema no ranking da ANP
Macaé avança no Saeb e destaca escolas com melhores resultados
Rede municipal registra crescimento em 64% das unidades avaliadas, com destaque para o Colégio Municipal do Sana, que alcançou média 8,7
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