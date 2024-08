Infelizmente, dois dos ocupantes do carro vieram a óbito no local - Foto: Reprodução

Macaé - Na noite desta terça-feira (20), por volta das 20h30, um acidente foi registrado na RJ-106, próximo à localidade de Ingazeira, em Macaé. Um automóvel modelo Stilo, com quatro ocupantes, colidiu frontalmente com um caminhão.

Infelizmente, dois dos ocupantes do carro vieram a óbito no local, enquanto os outros dois ficaram presos às ferragens e foram resgatados pelas equipes de emergência.



O incidente gerou mobilização imediata das autoridades, que trabalharam no resgate e no controle do tráfego na rodovia. A investigação sobre as causas do acidente está em andamento.