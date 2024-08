Além do concerto sinfônico, haverá uma exposição biográfica que conta parte da história da Sociedade Musical Nova Aurora - Foto: Divulgação

Macaé - O Theatro Municipal do Rio de Janeiro receberá no dia 30 de agosto, a partir das 19h, a Orquestra de Sopros Nova Aurora - OSNA para o quarto concerto do projeto “150 anos de Aurora Musical”. A apresentação terá como convidado especial o cantor e compositor Flávio Venturini. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 2,00 na plataforma Fever.

A turnê celebrativa tem o patrocínio da Petrobras - através do programa Petrobras Cultural, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Governo Federal e o apoio institucional da Usina de Fomento Cultural.

Com direção artística do regente Hélio Rodrigues, a OSNA preparou um repertório exclusivo, incluindo as obras "Baião Aperriado”, com participação do Duo Afretatto, dos músicos Felipe Braz e Maurício Silva, e o poema épico “Excalibur”, do espanhol José Alberto Pina, encomendado especialmente para as comemorações dos 150 anos da Sociedade Musical Nova Aurora.

Na segunda parte do programa o público irá viajar nas canções do cantor Flávio Venturini e se emocionar com interpretações de “Todo Azul do Mar”, “Noites com Sol” e “Planeta Sonho”, além de outros sucessos que marcaram a carreira do artista, como “Clube da Esquina II”, “Espanhola” e “Céu de Santo Amaro”. A apresentação contará com arranjos de Gilson Santos.

Além do concerto sinfônico, haverá uma exposição biográfica que conta parte da história da Sociedade Musical Nova Aurora, desde a sua fundação na cidade de Macaé, passando pela criação da banda de música, transição para Banda Sinfônica em 2006, até alcançar o status atual de Orquestra de Sopros. Os presentes também poderão conhecer toda trajetória através dos livretos biográficos, que serão distribuídos ao público.

Fechando a turnê no dia 07 de setembro, a Orquestra de Sopros Nova Aurora se apresenta em Rio das Ostras com a banda Raiz do Sana. Todos os locais de concerto possuem acessibilidade, com rampas e banheiros adaptados às Pessoas com Deficiência (PcD) e intérprete de Libras durante a apresentação.