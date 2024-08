Pietro é uma referência para os jovens atletas de sua cidade e da região - Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2024 16:14

Macaé - O adolescente Pietro Samuel, de apenas 16 anos e natural de Rochedo de Minas, recentemente conquistou seu espaço no Macaé Esporte Clube após uma seletiva realizada no noroeste fluminense. Na última quinta-feira, 15 de agosto, o jovem fez sua estreia pelo clube com uma atuação impressionante, contribuindo para uma vitória marcante.

Filho de Sônia Graziele, Pietro é uma referência para os jovens atletas de sua cidade e da região. Sua trajetória começou com uma tentativa de seleção no CR Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, onde recebeu o apoio de "Cacau", seu principal incentivador, que ajudou a facilitar sua transferência para o Macaé Esporte Clube.

De acordo com Cacau, Pietro se integrou ao time há três meses e já mostrou seu valor em campo. Na estreia pela Copa Light, o Macaé venceu por 3 a 0, com destaque para a performance do jovem atleta, que promete continuar a brilhar no cenário esportivo.