Rinha das Artes, em Macaé, recebe evento de curtas a partir dessa segunda, 19 - Foto: Ilustração

Rinha das Artes, em Macaé, recebe evento de curtas a partir dessa segunda, 19Foto: Ilustração

Publicado 19/08/2024 16:08

A partir de hoje (19), o Centro Cultural Rinha das Artes em Macaé será o anfitrião da Mostra Mercosul Audiovisual Curtas Infantis, que segue até o dia 23 de agosto. O evento, que ocorrerá de segunda a sexta-feira com sessões às 9h e 15h, é uma oportunidade única para os alunos do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino vivenciarem o cinema infantil de diversos países do Mercosul.

Organizada pelo Grupo Tetral Acto, a mostra visa promover a cultura e a educação por meio da exibição de uma seleção especial de curtas-metragens. Cada sessão, com duração de 50 minutos, apresentará seis filmes que incluem produções brasileiras como “Meu Nome É Maalum” de Luísa Copetti, “Sobre Amizades e Bicicletas” de Julia Vidal e “Teo, o Menino Azul” de Hygor Amorim. Além destes, serão exibidos o argentino “Esta Lana es Mia” de Duilio Gatti, o paraguaio “No Están Solos” de Mathias Maciel e o colombiano “La Sixtina” de Juan Camilo Fonnegra.

Gilberto Alves, presidente do Grupo Teatral Acto, ressalta que o evento é uma excelente oportunidade para enriquecer o repertório cultural das crianças e jovens de Macaé. “A Mostra Mercosul Audiovisual Curtas Infantis busca estimular a apreciação artística e o desenvolvimento crítico dos alunos, oferecendo uma rica experiência audiovisual”, afirma Alves.

As exibições são limitadas a 100 espectadores por sessão e foram planejadas para alinhar com o calendário escolar, garantindo que os alunos possam participar sem comprometer suas atividades acadêmicas.

O Centro Cultural Rinha das Artes está localizado na Rua Dr. Júlio Olivier, 633, no Centro de Macaé. Esta iniciativa é realizada pelo governo federal, através do Ministério da Cultura, em parceria com a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam).