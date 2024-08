As demonstrações de jiu-jitsu e capoeira serão um verdadeiro espetáculo de empoderamento, mostrando que a inclusão vai além das palavras - Foto: Divulgação / Arquivo

Publicado 19/08/2024 15:43

Macaé - Macaé se prepara para uma programação especial nos dias 23 e 24 de agosto, em homenagem à Semana de Conscientização da Pessoa com Deficiência. O evento acontecerá no Shopping Plaza Macaé, tem como objetivo principal promover a inclusão, o respeito e a valorização das pessoas com deficiência, além de sensibilizar a sociedade para a importância desses valores.



Na sexta-feira (23), às 19h, os alunos da APAE Macaé protagonizarão um desfile de moda, apresentando looks da coleção de primavera. Este momento promete emocionar, ao destacar a singularidade e a beleza de cada participante, reforçando a diversidade como um valor essencial.

No sábado (24), às 16h, a programação segue com uma aula de artes marciais conduzida pelo professor Rodrigo Milhorance e seus convidados. As demonstrações de jiu-jitsu e capoeira serão um verdadeiro espetáculo de empoderamento, mostrando que a inclusão vai além das palavras.



A APAE Macaé, que oferece suporte educacional, terapêutico e social a pessoas com deficiência, desempenha um papel central na organização do evento, que busca promover a integração e exaltar o talento e a força de seus alunos.