Suspeito foi conduzido à 123ª DP e, posteriormente, à Central de Flagrantes na 128ª DP em Rio das Ostras, onde foi autuado pelos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas Foto: Divulgação

Publicado 18/08/2024 11:52 | Atualizado 18/08/2024 11:52

Macaé - Agentes do GAT do 32º BPM realizaram uma operação bem-sucedida nas Malvinas, em Macaé, após receberem uma denúncia que apontava para um indivíduo vendendo drogas na Rua F, próximo ao campo Pula Pula. Com informações de que o suspeito vestia camiseta branca, bermuda preta e carregava uma sacola preta, os policiais montaram um cerco tático na área.

Ao avistar os agentes, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado. Durante a revista, nada ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao ser questionado sobre a sacola preta que carregava, o suspeito confessou tê-la escondido embaixo de um arbusto. No local indicado, a polícia encontrou 82 pinos de cocaína, 38 trouxinhas de maconha, R$65 em dinheiro, um rádio transmissor, uma base, e um fone.

O suspeito foi conduzido à 123ª DP e, posteriormente, à Central de Flagrantes na 128ª DP em Rio das Ostras, onde foi autuado pelos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06). Ele permanece preso à disposição da justiça.