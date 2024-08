Iniciativa impacta centenas de gestores escolares e profissionais de reciclagem em Macaé - Foto: Divulgação

Iniciativa impacta centenas de gestores escolares e profissionais de reciclagem em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 16/08/2024 14:40

Macaé - A Foresea está comemorando os resultados positivos alcançados no primeiro semestre do seu Programa Socioambiental, que visa fortalecer a Educação Integral e fomentar a Economia Verde em Macaé, RJ, onde a empresa possui sua base operacional. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 179 gestores de 104 escolas da rede pública, distribuídas por 42 bairros, foram capacitados em uma série de oficinas que somaram 52 horas de treinamento.



A primeira etapa do programa envolveu encontros colaborativos para definir a matriz de competências da gestão escolar de Macaé. Foram priorizadas quatro competências principais: autocuidado, gestão de equipe, gestão do tempo e gestão pedagógica. A partir daí, os gestores escolares participaram de oficinas intensivas para aprimorar essas habilidades e melhorar a qualidade da educação nas escolas municipais.



Na vertente da Economia Verde, o foco esteve na capacitação de agentes da cadeia produtiva da reciclagem. Um dos destaques foi a MacaEco, cooperativa local que recebeu da Foresea 108 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e sete carroças adaptadas para coleta de resíduos. Além disso, 32 profissionais de reciclagem foram treinados e certificados durante o primeiro semestre.



“Estamos extremamente satisfeitos com os resultados iniciais deste projeto. É gratificante ver que nossa expertise em gestão está contribuindo para melhorias significativas na cidade e trazendo benefícios tangíveis para a população de Macaé. E esse é apenas o começo. Com o Foresea Socioambiental, nosso objetivo é criar um legado de impacto positivo e sustentável nas comunidades em que atuamos. Continuaremos a desenvolver novas iniciativas em educação e economia verde, sempre focados nas necessidades locais”, declarou o Vice-presidente de Sustentabilidade da Foresea.

Iniciativa impacta centenas de gestores escolares e profissionais de reciclagem em Macaé Foto: Divulgação

O programa conta ainda com a participação voluntária dos colaboradores da empresa, que se engajaram em diversas ações comunitárias. Eles arrecadaram itens de higiene pessoal para o Centro Pop, que atende pessoas em situação de rua, e contribuíram com resíduos recicláveis para o Ecoponto Onda Verde, iniciativa que promove a correta destinação de materiais recicláveis. Além disso, os voluntários e seus familiares participaram de atividades recreativas com crianças e jovens do CEMAIA, um centro de acolhimento para menores em situação de vulnerabilidade social.



Segundo a Coordenadora de Sustentabilidade da Foresea, as capacitações para os gestores escolares continuarão no segundo semestre, com novos conteúdos que visam potencializar o impacto positivo nas escolas municipais. Além disso, novas ações de apoio e distribuição de materiais para os empreendedores do setor de reciclagem também estão previstas.





O programa conta ainda com a participação voluntária dos colaboradores da empresa, que se engajaram em diversas ações comunitárias. Eles arrecadaram itens de higiene pessoal para o Centro Pop, que atende pessoas em situação de rua, e contribuíram com resíduos recicláveis para o Ecoponto Onda Verde, iniciativa que promove a correta destinação de materiais recicláveis. Além disso, os voluntários e seus familiares participaram de atividades recreativas com crianças e jovens do CEMAIA, um centro de acolhimento para menores em situação de vulnerabilidade social.Segundo a Coordenadora de Sustentabilidade da Foresea, as capacitações para os gestores escolares continuarão no segundo semestre, com novos conteúdos que visam potencializar o impacto positivo nas escolas municipais. Além disso, novas ações de apoio e distribuição de materiais para os empreendedores do setor de reciclagem também estão previstas.