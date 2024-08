Publicado 15/08/2024 16:41

Macaé - Uma operação policial realizada nesta quinta-feira (15), no Bosque Azul, em Macaé, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas. Agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar estavam em diligência na região quando avistaram um grupo de suspeitos no final de um beco, ao lado de um depósito. Ao perceberem a presença dos policiais, os indivíduos fugiram em direção à mata, deixando para trás uma sacola com substâncias entorpecentes.

Durante as buscas no local, os policiais encontraram 390 sacolés de cocaína avaliados em R$ 10,00 cada, 128 sacolés de cocaína no valor de R$ 25,00, 75 sacolés de cocaína vendidos por R$ 50,00, além de 120 buchas de maconha de R$ 10,00 e 26 buchas de maconha de R$ 20,00. No total, foram apreendidos 780 gramas de cocaína e 292 gramas de maconha.

Todo o material foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia (DP) para registro e apreensão. A facção criminosa "Amigo dos Amigos" (ADA) é suspeita de ser a responsável pelo tráfico na área.