Oficina acontecerá das 15h30 às 17h30, e as inscrições podem ser feitas por meio de um formulário onlineFoto: Carla Paladino

Publicado 14/08/2024 13:15

Macaé - No sábado (17), o projeto "Narrativas Femininas", promovido pela Outrar Produções, oferecerá uma oficina gratuita de "Construção de Portfólio para Trabalhadores da Cultura" em Macaé. O evento, que acontecerá no Núcleo Cultural Ciemh2, visa capacitar artistas e produtores culturais locais, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para organizar suas trajetórias profissionais e ampliar suas chances de sucesso em editais e incentivos culturais.

Marcelo Fonseca, diretor do projeto, ressalta a importância da iniciativa em um momento de aquecimento da economia criativa. Segundo ele, muitos trabalhadores da cultura ainda enfrentam desafios para acessar recursos, especialmente devido à falta de organização de seus portfólios. "Com as previsões de recursos da Lei Aldir Blanc para os próximos anos, é essencial que os artistas estejam prontos para participar das oportunidades que surgirem", afirma Fonseca.

A oficina será ministrada por Aline Barbosa, produtora cultural de destaque em Macaé e idealizadora de eventos como o Festival de Arte Pública de Macaé - MACAÉRUA. Durante o encontro, Aline guiará os participantes na organização de seus acervos pessoais e na criação de portfólios que atendam às exigências dos editais culturais. "Um portfólio bem feito é crucial para comprovar a experiência e atuação do artista no meio cultural", explica Aline, destacando a importância de documentos organizados para o sucesso em processos seletivos.

A oficina acontecerá das 15h30 às 17h30, e as inscrições podem ser feitas por meio de um formulário online. A iniciativa é uma oportunidade valiosa para os artistas locais aprimorarem suas habilidades e se prepararem para os desafios e oportunidades do mercado cultural.

Serviço:

Data:** 17 de agosto de 2024

Horário:** 15h30 às 17h30

Local:** Núcleo Cultural Ciemh2

Endereço:** R. Eleosina Pereira de Queirós Matoso, 105 - Sol e Mar, Macaé - RJ

Inscrição:** Através de formulário online