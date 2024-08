Mudança no tempo foi provocada por uma frente fria associada a um ciclone extratropical no oceano - Foto: Ilustração / Arquivo

Publicado 13/08/2024 14:30 | Atualizado 13/08/2024 14:30

Macaé - As operações no Aeroporto de Macaé foram drasticamente afetadas nesta terça-feira (13) devido às condições climáticas adversas. Dez voos programados para as plataformas de petróleo foram cancelados, sendo reprogramados para esta quarta-feira (14). A decisão foi anunciada pela Zurich Airport, empresa suíça que administra o aeroporto.

A mudança no tempo foi provocada por uma frente fria associada a um ciclone extratropical no oceano, que trouxe uma série de complicações meteorológicas para o estado do Rio de Janeiro. Entre os principais efeitos estão ressaca no mar, ventos intensos e baixa umidade do ar.

A Defesa Civil de Macaé permanece em estado de alerta, com as previsões indicando rajadas de vento que podem chegar a 74 km/h, conforme informado pela Marinha do Brasil. Este alerta vigora até às 18h de terça-feira (13). Além disso, a previsão de ressaca, com ondas entre 2,5 e 4 metros, continua até às 21h de quarta-feira (14). Em áreas mais afastadas, as ondas podem atingir até 6 metros, mantendo o mar agitado em toda a região oceânica.

As autoridades locais recomendam precaução aos moradores e trabalhadores das áreas afetadas, especialmente os que dependem do transporte aéreo e marítimo. A situação continuará sendo monitorada até que as condições climáticas melhorem.